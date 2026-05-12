Last Modified: Tuesday, 12 May 2026 (08:38 IST)

717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூடுங்க!.. விஜய் அதிரடி உத்தரவு!...

தனியார் வசம் இருந்த மதுபான கடைகளை மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அரசு நிர்வாகத்திற்கு மாற்றி டாஸ்மாக் என்கிற நிறுவனத்தின் கீழ் கொண்டு வந்தார். டாஸ்மாக் வழியாக அரசுக்கு நல்ல வருமானமும் கிடைத்து வருகிறது. அதேநேரம் மதுபான கடைகள் திறந்திருப்பதால் அதிகளவுக்கு மதுபானங்களை குடிக்கும் பழக்கம் மக்களிடம் அதிகரித்திருக்கிறது.

15 வயது சிறுவர்களிடம் கூட மது அருந்தும் பழக்கம் அதிகரித்திருக்கிறது.  மது போதையில் இளைஞர்கள் பல குற்றச் செயல்களிலும் ஈடுபடுகிறார்கள். எனவே மதுபான கடைகளை மூடுமாறு சமூக ஆர்வலர்கள் பலரும் கோரிக்கை வைத்து வருகிறார்கள். ஆனால் எந்த அரசும் அதை செய்வதில்லை. இந்நிலையில், புதிதாக தமிழக முதல்வராக பதவியேற்றுள்ள விஜய் அதிரடி நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்..

பொதுமக்கள் நலன் கருதி வழிபாட்டு தளங்கள், கல்வி நிலையங்கள் அருகேயுள்ள மதுபான கடைகள் மற்றும் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து 500 மீட்டர் தூரமுள்ள சில்லரை மதுபான கடைகளை இன்னும் 2 வாரங்களில் மூடுமாறு விஜய் உத்தரவிட்டிருக்கிறார். இதை சமூக ஆர்வலர்களும், பெண்களும் வரவேற்றுள்ளனர்.

விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றதில் இருந்து பாட்டிலுக்கு ரூ.10 வாங்குவதில்லை: மது பிரியர்கள் மகிழ்ச்சிதமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு, தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றது முதல் நிர்வாக ரீதியாக பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன. அந்த வகையில், தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள மது பிரியர்கள் மத்தியில் தற்போது ஒரு சுவாரசியமான தகவல் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

தவெகவுக்கு ஆதரவளிக்கும் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள்?!.. கேட்பதை கொடுப்பாரா விஜய்?..கடந்த 50 வருடங்களுக்கு மேல் தமிழகத்தை அதிமுகவும், திமுகவும் மாறி மாறி ஆண்டு வந்த நிலையில் தற்போது விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கிறது.

தேர்தல் அதிகாரியாக பணியாற்றியவருக்கு தலைமை செயலாளர் பதவி.. மேற்குவங்கத்தில் பரபரப்பு..!மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் புதிய தலைமைச் செயலாளராக மனோஜ் அகர்வால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள செய்தி, அரசியல் மற்றும் நிர்வாக வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த விரிவான கட்டுரை இதோ:

ஆளுங்கட்சி வரிசையில் தவெக, காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள், விசிக.. முதல்முறையாக எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அதிமுக, திமுக...!தமிழகத்தின் 17-வது சட்டமன்ற பேரவைக் கூட்டம் ஒரு வரலாற்று திருப்பத்துடன் தொடங்கியுள்ளது. தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு, புதிய உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தற்காலிக சபாநாயகர் கருப்பையா முன்னிலையில் முறைப்படி பதவி ஏற்று கொண்டனர். இன்று புதிய சபாநாயகர் பொறுப்பேற்க உள்ள நிலையில், சட்டமன்றத்தில் உறுப்பினர்களுக்கான இருக்கை ஒதுக்கீடு குறித்த விவரங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகியுள்ளன.

717 டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளை மூட முதல்வர் விஜய் உத்தரவு.. பொதுமக்கள், மாணவர்கள் நிம்மதி..!தமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்கள், மக்கள் நலன் மற்றும் அமைதியான கல்விசூழலை உறுதி செய்யும் நோக்கில் ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். அதன்படி, தமிழகம் முழுவதும் வழிபாட்டு தலங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்களுக்கு அருகில் பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு இடையூறாக இருக்கும் 717 மதுபானக் கடைகளை உடனடியாக மூட ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. பல ஆண்டுகளாக பல்வேறு சமூக ஆர்வலர்களும், பொதுமக்களும் விடுத்து வந்த கோரிக்கையை ஏற்று, பதவியேற்ற சில நாட்களிலேயே முதல்வர் இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளார்.