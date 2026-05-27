  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Swift Action on Garbage Cleanup After Tourist's Complaint
Written By
Last Updated : Wednesday, 27 May 2026 (13:41 IST)

ஜப்பான் சுற்றுலா பயணியின் புகார்.. ஒருசில மணி நேரங்களில் நடவடிக்கை எடுத்த மாநகராட்சி.. இதுதான் தவெக ஆட்சி...!

தூய்மைப் பணி
Publish: Wed, 27 May 2026 (13:38 IST) Updated: Wed, 27 May 2026 (13:41 IST)
google-news
ஜப்பானிய சுற்றுலா பயணி ஒருவர், தமிழகத்தின் அழகான கோயில் ஒன்றின் மீது குப்பைகள் குவிந்து கிடப்பதை கண்டு வேதனை தெரிவித்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். ஒரு வெளிநாட்டவர் நம் நாட்டின் சுகாதார சீர்கேட்டைச் சுட்டிக்காட்டியது பலரது கவனத்தை ஈர்த்தது. .
 
அந்த ஜப்பானிய பயணி பதிவிட்ட சில மணிநேரங்களிலேயே, சென்னை மாநகராட்சி உடனடியாக செயல்பட்டு அந்த பகுதியில் இருந்த குப்பைகளை முழுமையாக அகற்றி சுத்தம் செய்தது. தனது புகாருக்கு இவ்வளவு விரைவாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதை கண்டு அந்த பயணி ஆச்சரியமும் நன்றியும் தெரிவித்துள்ளார். இந்த துரித நடவடிக்கை தவெக அரசு மற்றும் சென்னை மாநகராட்சியின் நிர்வாகத்திறனை வெளிப்படுத்துகிறது.
 
தூய்மையான தமிழகத்தை உருவாக்குவது அரசின் கடமை மட்டுமல்ல, அது பொதுமக்களின் பங்களிப்புடனும் சாத்தியமாகும். வெளிநாட்டவர் சுட்டிக்காட்டும் வரை நாம் பொறுப்புணர்வோடு இருக்கக்கூடாதா என்ற கேள்வி இச்சம்பவம் மூலம் எழுகிறது.
 
இனிவரும் காலங்களில், நம் பாரம்பரிய இடங்களையும் பொது இடங்களையும் குப்பை இல்லாத இடங்களாக பராமரிக்க நாம் அனைவரும் உறுதியேற்க வேண்டும். நிர்வாகத்தின் வேகத்திற்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில், ஒவ்வொரு குடிமகனும் சுயக்கட்டுப்பாட்டுடன் செயல்பட்டால் மட்டுமே முழுமையான தூய்மை சாத்தியமாகும்.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

அந்த நிலைக்கு எங்களை தள்ளாதீங்க!.. விஜய்க்கு அன்புமணி ராமதாஸ் எச்சரிக்கை!...

அந்த நிலைக்கு எங்களை தள்ளாதீங்க!.. விஜய்க்கு அன்புமணி ராமதாஸ் எச்சரிக்கை!...நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது.

டெல்லியில் விஜய்!.. கருணாநிதி கால அணுகுமுறை மீண்டும் திரும்புமா?!.

டெல்லியில் விஜய்!.. கருணாநிதி கால அணுகுமுறை மீண்டும் திரும்புமா?!.தமிழக முதல்வர் விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின் முதன் முதலாக இன்று டெல்லிக்கு சென்றுள்ளார்.

உலக பட்டினி தினம்!.. தொகுதிக்கு 3 ஆயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு.. முதல்வர் போட்ட உத்தரவு..

உலக பட்டினி தினம்!.. தொகுதிக்கு 3 ஆயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு.. முதல்வர் போட்ட உத்தரவு..தமிழகத்தில் இப்போது விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. நடிகராக இருந்த விஜய் தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.

ஜப்பான் சுற்றுலா பயணியின் புகார்.. ஒருசில மணி நேரங்களில் நடவடிக்கை எடுத்த மாநகராட்சி.. இதுதான் தவெக ஆட்சி...!

ஜப்பான் சுற்றுலா பயணியின் புகார்.. ஒருசில மணி நேரங்களில் நடவடிக்கை எடுத்த மாநகராட்சி.. இதுதான் தவெக ஆட்சி...!ஜப்பானிய சுற்றுலா பயணி ஒருவர், தமிழகத்தின் அழகான கோயில் ஒன்றின் மீது குப்பைகள் குவிந்து கிடப்பதை கண்டு வேதனை தெரிவித்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். ஒரு வெளிநாட்டவர் நம் நாட்டின் சுகாதார சீர்கேட்டைச் சுட்டிக்காட்டியது பலரது கவனத்தை ஈர்த்தது. .

வெளிநாட்டு போலீஸ் போல் சிங்கப்பெண் படைக்கு யூனிபார்ம்.. இதை பார்த்தாலே தப்பு செய்றவன் நடுங்கனும்...!

வெளிநாட்டு போலீஸ் போல் சிங்கப்பெண் படைக்கு யூனிபார்ம்.. இதை பார்த்தாலே தப்பு செய்றவன் நடுங்கனும்...!தமிழக அரசு, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையின்கீழ் "சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை" என்ற புதிய அமைப்பை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த அதிரடிப்படைக்கு மற்ற காவல்துறையினரிடமிருந்து தனித்துவமாக தெரியும் வகையில் பிரத்யேகச் சீருடை மற்றும் புதிய சின்னம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சின்னத்தில் தைரியம், வேகம் மற்றும் அறிவுத்திறனைப் பறைசாற்றும் வகையில் சிங்கத்தின் முகம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.