Last Modified: Monday, 11 May 2026 (15:32 IST)

விஜயை கட்டியணைத்த உதயநிதி!.. கைபிடித்து கூட்டிச்சென்ற முக ஸ்டாலின்..

Publish: Mon, 11 May 2026 (15:32 IST) Updated: Mon, 11 May 2026 (15:34 IST)
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தவெக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறது. இதையடுத்து கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழகத்தின் முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ளார். நேற்று அவர் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக விஜய்க்கு ஆளுநர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

இன்று காலை சட்டசபையில் விஜய் பெரம்பூர் எம்.எல்.ஏ.வாக பதவியேற்றுக்கொண்டார். அவருக்கு பின் தவெக எம்.எல்.ஏக்கள், அதிமுக மற்றும் திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அனைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவியேற்றுக்கொண்டனர்.

இந்நிலையில், தமிழக முதல்வர் விஜய் முன்னாள் முதல்வர் மற்றும் எதிர்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலினை சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள அவரின் வீட்டில் மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார். வீட்டிற்குள் விஜய் சென்றதும் உதயநிதி விஜயை கட்டிதழுவி வரவேற்றார். மேலும், முக ஸ்டாலின் விஜயை கட்டித்தழுவியதோடு அவரின் கையை பிடித்து வீட்டிற்குள் கூட்டி சென்றார். அதன்பின் இருவரும் பரஸ்பரம் சால்வை அணிந்து மரியாதை செலுத்தினர்.
vijay

பிரச்சார கூட்டங்களில் திமுகவை விஜய் கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார். ஆனாலும், சட்டமன்றத்தில் எம்.எல்.ஏவாக முதல்வரான அன்றே முக ஸ்டாலினை விஜய் சந்திக்க சென்றது அரசியல் நாகரீகமாக பார்க்கப்படுகிறது. அடுத்து மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, பாமக அன்புமணி ஆகியோரை விஜய் சந்திக்கவிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.


இனிமேல் எந்த பெண் குழந்தையாவது தொட்டுப்பாரு.. சட்டம் கடுமையா ஆக்சன் எடுக்கும்...!கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கில், மாவட்டக் காவல்துறை சார்பில் மிகச் சிறப்பான விழிப்புணர்வு முன்னெடுப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

முதல்வர் விஜய்க்கு என் ஆலோசனைகளையும் வாழ்த்துக்களையும் வழங்கினேன்: முக ஸ்டாலின்தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய மற்றும் ஆரோக்கியமான அரசியல் கலாச்சாரம் துளிர்விட்டுள்ளது. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள், இன்று பிற்பகல் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்.

எல்லாரையும் பாக்குறாரே!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்திப்பாரா விஜய்?...தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள சி.ஜோசப் விஜய் நாகரீக அரசியலை கையில் எடுத்திருக்கிறார். அதாவது தமிழகத்தின் மூத்த அரசியல்வாதிகளை நேரில் சென்று சந்தித்து அவர்களிடம் வாழ்த்து பெற்று வருகிறார்.

சீமானை சந்திக்கும் விஜய்!. இன்னும் யாரு?!.. பரபர அப்டேட்..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. இன்று காலை சட்டபேரவையில் விஜய் பெரம்பூர் எம்.எல்.ஏ.வாக பதவியேற்றுக்கொண்டார்.

பதவியேற்பு விழா: எடப்பாடியாரை கண்டுகொள்ளாத முதல்வர் விஜய்.. ஓபிஎஸ்க்கு வணக்கம் சொன்ன ஆச்சரியம்..!தமிழக சட்டமன்றத்தில் நடைபெற்ற புதிய எம்.எல்.ஏக்கள் பதவியேற்பு விழாவில், அரசியல் களம் வியக்கும் வகையிலான சில சுவாரசியமான சந்திப்புகள் அரங்கேறின.