  4. Stalin Condemns ED Raids on Pinarayi Vijayan
Last Updated : Wednesday, 27 May 2026 (13:29 IST)

பினராயி விஜயன் மீது அமலாக்கத்துறை நடத்தியுள்ள சோதனை.. முக ஸ்டாலின் கண்டனம்..!

Publish: Wed, 27 May 2026 (13:27 IST)
முன்னாள் கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் மீது அமலாக்கத்துறை நடத்தியுள்ள சோதனையை திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வன்மையாக கண்டித்துள்ளார்.
 
மத்திய அரசின் ஏஜென்சிகளை தங்களுக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் மீது ஆயுதமாக பயன்படுத்தும் இந்த ஆபத்தான போக்கு, ஜனநாயகத்தின் மீது பெரும் கவலையை ஏற்படுத்துவதாக அவர் விமர்சித்துள்ளார். மத்திய அரசின் இந்த செயல்பாடு கடும் கண்டனத்திற்குரியது என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
 
அதேவேளையில், பினராயி விஜயனை ஏன் பாஜக இன்னும் குறிவைக்கவில்லை என பொறுப்பற்ற முறையில் கேள்வி எழுப்பி வந்த சில காங்கிரஸ் தலைவர்களின் குற்றச்சாட்டுகள் தற்போது அம்பலமாகியுள்ளதாக ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
இத்தகைய சோதனைகள் மூலம் காங்கிரஸ் தலைவர்களின் குற்றச்சாட்டுகள் அடிப்படையற்றவை என்பது நிரூபணமாகியுள்ளதாக அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கைகளுக்காக மத்திய விசாரணை அமைப்புகளை தவறாக பயன்படுத்துவது, நாட்டின் கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு விடுக்கப்படும் சவாலாகும். 
 
அரசியல் கருத்து வேறுபாடுகளை ஜனநாயக வழியில் எதிர்கொள்ள வேண்டுமே தவிர, அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ஒடுக்குவது ஆரோக்கியமான அரசியலுக்கு வழிவகுக்காது என்பதை இந்த சம்பவம் மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது.
 
