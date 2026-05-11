சீமானை சந்திக்கும் விஜய்!. இன்னும் யாரு?!.. பரபர அப்டேட்..
தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. இன்று காலை சட்டபேரவையில் விஜய் பெரம்பூர் எம்.எல்.ஏ.வாக பதவியேற்றுக்கொண்டார். அதேபோல், தவெக, அதிமுக மற்றும் திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ஆகிய அனைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவியேற்றுக்கொண்டனர்.
அதன்பின்னர், முன்னாள் முதல்வர் மற்றும் திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலினை சந்திப்பதற்காக விஜய் சென்றார். சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள முக ஸ்டாலினின் வீட்டில் இந்த சந்திப்பு நடந்தது. வீட்டிற்குள் விஜய் சென்றதும் அவரை உதயநிதி ஸ்டாலின் கட்டிதழுவி வரவேற்றார். அதேபோல், முக ஸ்டாலினும் விஜயை கட்டித்தழுவி வரவேற்றதோடு, அவரின் கையை பிடித்து வீட்டிற்குள் கூட்டி சென்றார். அதன்பின் இருவரும் பரஸ்பரம் சால்வை அணிந்து மரியாதை செலுத்தினர்.
அதன்பின், அண்ணாநகர் சென்ற விஜய் மதிமுக தலைவர் வைகோவை சந்தித்து ஆசிபெற்றார். அப்போது அவரின் உடல்நலம் பற்றி விசாரித்தார். விஜயை வைகோவின் மகன் துரை வாசலில் சென்று வரவேற்றார். அதன்பின் வைகோ விஜயின் கையை பிடித்து உள்ளே கூட்டி சென்றார். அதன்பின் தனது குடும்பத்தினரை வைகோ விஜய்க்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார். அதன்பின் விஜயை அவர் கார் வரை சென்று வழியனுப்பி வைத்தார்.
அதன்பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வைகோ ‘விஜய் என்னிடம் உங்கள் பேச்சுக்கு நான் ரசிகன். விக்கிரவாண்டியில் நான் முதல் மாநாட்டில் பேசுவதற்கு முன் உங்களின் பேச்சுக்களைத்தான் கேட்டேன் என கூறினார். அவருக்கு வாழ்த்துக்களை கூறினேன்’ என கூறினார். அடுத்து விஜய் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானை சந்திக்கவுள்ளார். விஜயை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்தவர் சீமான். ஆனாலும் ,நாகரீகத்துடன் விஜய் அவரை சந்திக்க செல்வதை பலரும் பாராட்டி வருகிறார்கள். சீமான் மட்டுமில்லாமால் அன்புமணியையும் விஜய் சந்திப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
