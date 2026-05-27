  tn police put kundas on cobai sulure case
Last Modified: Wednesday, 27 May 2026 (13:21 IST)

கோவை சூலூர் சிறுமி விவகாரம்!.. கார்த்திக், மோகன்ராஜ் இருவர் மீதும் குண்டாஸ்!...

karthik
கோவை சூலூரில் 10 வயது சிறுமி வீட்டிலிருந்து கடத்தப்பட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு இரண்டு பேரால் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டையே உலுக்கியது.

தங்கள் மகளைக் காணவில்லை என பெற்றோர் சூலூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுக்க போலீசார் சிறுமியை தேடி வந்த நிலையில் வீட்டின் அருகே உள்ள காட்டுப் பகுதியில் சிறுமி சடலமாக மீட்கப்பட்டார். பிரேத பரிசோதனையில் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதும், முகம், கை, கால் உள்ளிட பல பகுதிகளிலும் கொடூரமாக தாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டதும் தெரிய வந்தது..

விசாரணையில் சிறுமியின் வீட்டுக்கு அருகே வரும் கார்த்திக் என்பவர்தான் சாக்லேட் வாங்கி கொடுப்பதாக சொல்லி சிறுமியை தனது பைக்கில் கூட்டி சென்றது தெரிய வந்தது. அதோடு இந்த சம்பவத்திற்கு உடந்தையாக இருந்த மோகன்ராஜ் என்பவரையும் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் நடத்தினர். போலீசாரிடமிருந்து தப்பி ஓடிய போது கார்த்திக் கீழே விழுந்து கை, கால் முறிவு ஏற்பட்டதாக செய்திகள் வெளியானது.

சிறுமியின் கொலையில் தொடர்புடைய கார்த்திக் மற்றும் மோகன்ராஜ் ஆகியோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கபடும் என தமிழக முதல்வர் விஜய் சமீபத்தில் சிறுமியின் பெற்றோரிடம் வாக்குறுதி அளித்தார். இந்நிலையில் கார்த்திக், மோகன்ராஜ் இருவர் மீதும் தமிழக காவல்துறை குண்டாஸ் வழக்கு பதிவு செய்திருக்கிறது..
