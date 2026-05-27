தொடர்புடைய செய்திகள்
- விஜய் ஆட்சி தொடங்கி ஒரு மாதம் கூட ஆகவில்லை.. அதற்குள் 4,950 கோடி ரூபாய் முதலீடு.. ஜேகே டயர் நிறுவனம் அறிவிப்பு..!
- இனிமேல் அனுமதி வாங்க தலைமைக்கு போக வேண்டாம்.. உதவி செயற்பொறியாளர்கள் முதல் கண்காணிப்பு பொறியாளர்கள் வரை அதிகாரம் பகிர்வு..
- இவர் நாசா விஞ்ஞானியா இருப்பார் போல!.. ட்ரோலில் சிக்கிய தவெக எம்.எல்.ஏ!..
- இன்று டெல்லி செல்லும் விஜய்!.. யார் யாருடன் சந்திப்பு?!.. வாங்க பார்ப்போம்!..
- 10 வருடம் கழித்து இப்போது தான் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடுகிறோம்.. அம்மா உணவக பயனாளிகள் நெகிழ்ச்சி..
கோவை சூலூர் சிறுமி விவகாரம்!.. கார்த்திக், மோகன்ராஜ் இருவர் மீதும் குண்டாஸ்!...
கோவை சூலூரில் 10 வயது சிறுமி வீட்டிலிருந்து கடத்தப்பட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு இரண்டு பேரால் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டையே உலுக்கியது.
தங்கள் மகளைக் காணவில்லை என பெற்றோர் சூலூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுக்க போலீசார் சிறுமியை தேடி வந்த நிலையில் வீட்டின் அருகே உள்ள காட்டுப் பகுதியில் சிறுமி சடலமாக மீட்கப்பட்டார். பிரேத பரிசோதனையில் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதும், முகம், கை, கால் உள்ளிட பல பகுதிகளிலும் கொடூரமாக தாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டதும் தெரிய வந்தது..
விசாரணையில் சிறுமியின் வீட்டுக்கு அருகே வரும் கார்த்திக் என்பவர்தான் சாக்லேட் வாங்கி கொடுப்பதாக சொல்லி சிறுமியை தனது பைக்கில் கூட்டி சென்றது தெரிய வந்தது. அதோடு இந்த சம்பவத்திற்கு உடந்தையாக இருந்த மோகன்ராஜ் என்பவரையும் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் நடத்தினர். போலீசாரிடமிருந்து தப்பி ஓடிய போது கார்த்திக் கீழே விழுந்து கை, கால் முறிவு ஏற்பட்டதாக செய்திகள் வெளியானது.
சிறுமியின் கொலையில் தொடர்புடைய கார்த்திக் மற்றும் மோகன்ராஜ் ஆகியோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கபடும் என தமிழக முதல்வர் விஜய் சமீபத்தில் சிறுமியின் பெற்றோரிடம் வாக்குறுதி அளித்தார். இந்நிலையில் கார்த்திக், மோகன்ராஜ் இருவர் மீதும் தமிழக காவல்துறை குண்டாஸ் வழக்கு பதிவு செய்திருக்கிறது..
தங்கள் மகளைக் காணவில்லை என பெற்றோர் சூலூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுக்க போலீசார் சிறுமியை தேடி வந்த நிலையில் வீட்டின் அருகே உள்ள காட்டுப் பகுதியில் சிறுமி சடலமாக மீட்கப்பட்டார். பிரேத பரிசோதனையில் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதும், முகம், கை, கால் உள்ளிட பல பகுதிகளிலும் கொடூரமாக தாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டதும் தெரிய வந்தது..
விசாரணையில் சிறுமியின் வீட்டுக்கு அருகே வரும் கார்த்திக் என்பவர்தான் சாக்லேட் வாங்கி கொடுப்பதாக சொல்லி சிறுமியை தனது பைக்கில் கூட்டி சென்றது தெரிய வந்தது. அதோடு இந்த சம்பவத்திற்கு உடந்தையாக இருந்த மோகன்ராஜ் என்பவரையும் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் நடத்தினர். போலீசாரிடமிருந்து தப்பி ஓடிய போது கார்த்திக் கீழே விழுந்து கை, கால் முறிவு ஏற்பட்டதாக செய்திகள் வெளியானது.
அந்த நிலைக்கு எங்களை தள்ளாதீங்க!.. விஜய்க்கு அன்புமணி ராமதாஸ் எச்சரிக்கை!...
டெல்லியில் விஜய்!.. கருணாநிதி கால அணுகுமுறை மீண்டும் திரும்புமா?!.
உலக பட்டினி தினம்!.. தொகுதிக்கு 3 ஆயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு.. முதல்வர் போட்ட உத்தரவு..
ஜப்பான் சுற்றுலா பயணியின் புகார்.. ஒருசில மணி நேரங்களில் நடவடிக்கை எடுத்த மாநகராட்சி.. இதுதான் தவெக ஆட்சி...!
வெளிநாட்டு போலீஸ் போல் சிங்கப்பெண் படைக்கு யூனிபார்ம்.. இதை பார்த்தாலே தப்பு செய்றவன் நடுங்கனும்...!
தமிழக அரசு, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையின்கீழ் "சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை" என்ற புதிய அமைப்பை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த அதிரடிப்படைக்கு மற்ற காவல்துறையினரிடமிருந்து தனித்துவமாக தெரியும் வகையில் பிரத்யேகச் சீருடை மற்றும் புதிய சின்னம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சின்னத்தில் தைரியம், வேகம் மற்றும் அறிவுத்திறனைப் பறைசாற்றும் வகையில் சிங்கத்தின் முகம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.