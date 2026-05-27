என்னவிலை அழகே.. நல்ல விலைக்கு வாங்க வருவேன்!. தவெகவை கலாய்க்கும் சிபிஎம் கனகராஜ்!..
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றி கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றதோடு காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் கட்சிகளின் ஆதரவோடு ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது.
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் முதலமைச்சர் பதவியில் அமர்ந்திருக்கிறார்
. ஒருபக்கம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையின் மீது அதிருப்தி கொண்ட சி.வி சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி வேலுமணி தலைமையிலான 24 எம்எல்ஏக்கள் தவெகவுக்கு ஆதரவளித்துள்ளனர். அதோடு, அவர்களில் நான்கு பேர் தங்களின் எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு சமீபத்தில் தஎகவிலும் இணைந்துவிட்டனர். அதோடு, மேலும், சில அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தவெக பக்கம் வருவதற்கு வாய்ப்பிருப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் சொல்கிறது.
இந்நிலையில், ஊடகம் ஒன்றில் இதுபற்றி கருத்து தெரிவித்த சி.பி.எம் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் கனகராஜ் ‘என்ன விலை அழகே நல்ல விலைக்கு வாங்க வருவேன்.. விலை எதுவென்றாலும் தருவேன்... மக்கள் மௌனம் கண்டு வியந்து போகிறேன்’ என பாட்டு பாடி கலாய்த்திருக்கிறார்..
அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்து வருவதற்கு கம்யூனிஸ் கட்சி எதிர்ப்பு தெரிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழக அரசு, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையின்கீழ் "சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை" என்ற புதிய அமைப்பை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த அதிரடிப்படைக்கு மற்ற காவல்துறையினரிடமிருந்து தனித்துவமாக தெரியும் வகையில் பிரத்யேகச் சீருடை மற்றும் புதிய சின்னம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சின்னத்தில் தைரியம், வேகம் மற்றும் அறிவுத்திறனைப் பறைசாற்றும் வகையில் சிங்கத்தின் முகம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.