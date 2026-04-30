வியாழன், 30 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: வியாழன், 30 ஏப்ரல் 2026 (14:56 IST)

10 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு!. பொதுமக்கள் ஹேப்பி!..

rain
கோடைகாலம் என்பதால் தற்போது இந்தியா முழுவதும் எல்லா மாநிலங்களிலும் வெயில் கொளுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக வழக்கம் போல் தமிழகத்தில் வெயில் அதிக அளவு காணப்படுகிறது. கடந்த சில நாட்களில் பல மாவட்டங்களிலும் வெயில் 100 டிகிரியை தொட்டது. பகல் 12 மணி முதல் 3 மணி வரை வெயில் தாக்கம் அதிகமாகவே இருக்கிறது.

எனவே வாகன ஓட்டிகள், வயதானவர்கள் மிகவும் அவதிப்பட்டு வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில்தான், அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி கொடுக்கும் விதமாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள 10 மாவட்டங்களில் இன்று கன மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை மையம் கூறியிருக்கிறது. புதிதாக உருவாகியுள்ள வளிமண்டல காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி, ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி மற்றும் திருச்சி ஆகிய மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் கன மழை பெய்யும் என வானிலை மையம் கூறியிருக்கிறது..

அதேபோல் மே 1ம் தேதியான நாளை புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதியில் இடி மின்னலுடன் கூடைய மழை பெய்யும் எனவும் நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களில் கன மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அதோடு மே 3ம் தேதி முதல் 6 தேதி வரை தமிழகத்தின் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய பலத்த காற்றுடன் லேசான மற்றும் இதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் சென்னை வானிலை மையம் கூறியிருக்கிறது. தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே வெயில் கொளுத்தி வரும் நிலையில் சென்னை வானிலை மையத்தின் இந்த அறிவிப்பு பொதுமக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

கருக்கலைப்பு சட்டம் மாற வேண்டும்: மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கடும் கண்டனம்

கருக்கலைப்பு சட்டம் மாற வேண்டும்: மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கடும் கண்டனம்பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்ட 15 வயது சிறுமியின் 31 வார கால கருவை கலைக்க அனுமதித்த தனது முந்தைய உத்தரவை எதிர்த்து, மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த சீராய்வு மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் இன்று கடுமையாக சாடியது. "நாங்கள் தனிநபர் தேர்வுகளை மதிக்கிறோம், நீங்களும் அதை செய்ய வேண்டும்" என்று நீதிபதி ஜோய்மால்யா பாக்சி தெரிவித்தார்.

இந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் வெயில் கொளுத்த போகிறது.. புதிய ஆய்வின் எச்சரிக்கை..!

இந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் வெயில் கொளுத்த போகிறது.. புதிய ஆய்வின் எச்சரிக்கை..!இலங்கை, இந்தியா உள்ளிட்ட தெற்காசிய நாடுகளில் பருவநிலை மாற்றம் பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறி வரும் நிலையில், இந்தியாவில் வரும் ஆண்டுகளில் வெப்பத்தின் தாக்கம் கடுமையாக அதிகரிக்கும் என புதிய ஆய்வில் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.

திமுக வேட்பாளர்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் அவசர ஆலோசனை.. முக்கிய குறிப்புகள் கொடுத்தாரா?

திமுக வேட்பாளர்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் அவசர ஆலோசனை.. முக்கிய குறிப்புகள் கொடுத்தாரா?தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் கடந்த ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி முடிவடைந்த நிலையில், வாக்குகள் எண்ணிக்கை மே 4-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. பெரும்பாலான தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் திமுக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியமைக்க வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ள சூழலில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை திமுக வேட்பாளர்கள் இன்று நேரில் சந்தித்தனர்.

ஸ்வாகதா சொன்ன மியூசிக் டைரக்டர் யாருன்னு ஈசியா கண்டுபிடிச்சிடலாம்!. ஜேம்ஸ் வசந்தன் பகீர்!...

ஸ்வாகதா சொன்ன மியூசிக் டைரக்டர் யாருன்னு ஈசியா கண்டுபிடிச்சிடலாம்!. ஜேம்ஸ் வசந்தன் பகீர்!...பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட மாயாவின் சகோதரி ஸ்வாகதா. அடிப்படையில் இவர் ஒரு இசைக்கலைஞர். சினிமாவில் நிறைய கோரஸ் பாடியிருக்கிறார்.

விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு: செங்கல்பட்டு நீதிமன்ற நீதிபதி பணியிட மாற்றம்!

விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு: செங்கல்பட்டு நீதிமன்ற நீதிபதி பணியிட மாற்றம்!தமிழக அரசியல் மற்றும் சினிமா வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நடிகர் விஜய் மற்றும் அவரது மனைவி சங்கீதா இடையிலான விவாகரத்து வழக்கில், தற்போது நீதிமன்ற நிர்வாக ரீதியாக ஒரு முக்கிய

