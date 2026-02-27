வெள்ளி, 27 பிப்ரவரி 2026
Last Updated : வெள்ளி, 27 பிப்ரவரி 2026 (10:41 IST)

முதல்வர் ஸ்டாலின் 73வது பிறந்தநாள்.. கட்டாயம் இதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று அன்புடன் வேண்டுகோள்..!

தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது 73-வது பிறந்தநாளை வரும் மார்ச் 1-ஆம் தேதி கொண்டாட உள்ளார். இதையொட்டி அவர் வெளியிட்டுள்ள முக்கிய அறிக்கையில், தனது பிறந்தநாளை தொண்டர்கள் ஆடம்பரமாகக் கொண்டாடுவதைக் கட்டாயம் தவிர்க்க வேண்டும் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
 
தொண்டர்களின் ஆர்வ மிகுதியால் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் வகையிலோ அல்லது கண்ணுறுத்தும் வகையிலோ அமையும் படாடோப விளம்பரங்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்று அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். 
 
உற்சாகமும் உத்வேகமும் எல்லை மீறிப்போக அனுமதிக்க கூடாது என்றும், அரசு மற்றும் கட்சி அனுமதித்துள்ள நெறிமுறைகளை பின்பற்றி மட்டுமே எளிய முறையில் நிகழ்ச்சிகளை நடத்த வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். 
 
மக்கள் நல பணிகளில் கவனம் செலுத்துவதே தமக்கு அளிக்கும் சிறந்த பிறந்தநாள் பரிசு என்பதை அவர் மறைமுகமாக உணர்த்தியுள்ளார்.
 
 
Edited by Siva

