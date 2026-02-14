வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு.. தமிழகத்தில் மழை பெய்யுமா?
தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய இந்திய பெருங்கடலின் கிழக்கு பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, நாளை ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் தாக்கத்தால் தமிழகத்தின் ஒருசில பகுதிகளில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சூழலால் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, நீலகிரி, சேலம் உள்ளிட்ட 13 மாவட்டங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர்ப் பகுதிகளில் மிதமான பனிமூட்டத்திற்கு சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன.
ஆனால் அதே நேரத்தில் தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளில் வெப்பநிலை படிப்படியாக உயரக்கூடும் என்றும் ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். மழைப்பொழிவு எந்தெந்த இடங்களில் தீவிரமாக இருக்கும் என்பது குறித்த துல்லியமான தகவல்கள், காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவான பின்னரே முழுமையாகத் தெரியவரும்.
