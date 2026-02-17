செவ்வாய், 17 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 17 பிப்ரவரி 2026 (14:27 IST)

சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் அதிரடி மாற்றம்: அடுத்த 45 நாட்களுக்கு புதிய ரயில் அட்டவணை!

சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் அதிரடி மாற்றம்: அடுத்த 45 நாட்களுக்கு புதிய ரயில் அட்டவணை!
சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்று வரும் பராமரிப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் காரணமாக, வரும் பிப்ரவரி 20-ஆம் தேதி நள்ளிரவு முதல் ஏப்ரல் 5-ஆம் தேதி வரை அதாவது 45 நாட்களுக்கு புறநகர் ரயில் சேவைகளில் முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த காலகட்டத்தில், புறநகர் ரயில்கள் அனைத்தும் தற்போதுள்ள நடைமேடைகளுக்கு பதிலாக 5 மற்றும் 6 ஆகிய நடைமேடைகளில் இருந்து இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
 
நடைமேடை மாற்றப்படுவதால், ரயில்களின் வருகை மற்றும் புறப்பாடு நேரங்களில் மாற்றங்கள் இருக்கும். இதற்காக 45 நாட்களுக்கு மட்டும் செல்லத்தக்க தற்காலிக ரயில் அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
 
குறிப்பாக, சென்னை கடற்கரையில் இருந்து தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மற்றும் அரக்கோணம் செல்லும் ரயில்களின் நேரங்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளன. 
 
பயணிகள் சிரமத்தை தவிர்க்க, ரயில் நிலைய அறிவிப்புகள் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் புதிய கால அட்டவணையை சரிபார்த்துக்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
 
Edited by Siva

காங்கிரஸ் போட்ட 2 கண்டிஷன்கள்!.. திமுக கூட்டணியில் நீடிப்பதில் சிக்கல்!...

காங்கிரஸ் போட்ட 2 கண்டிஷன்கள்!.. திமுக கூட்டணியில் நீடிப்பதில் சிக்கல்!...திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் காங்கிரஸ் எங்களுக்கு ஆட்சி மற்றும் அதிகாரிகத்தில் பங்கு கொடுக்க வேண்டும் என போர்க்கொடி தூக்கியிருப்பது திமுக தலைமைக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

2026-27 நிதியாண்டிற்கான தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட்.. என்னென்ன முக்கிய அம்சங்கள்?

2026-27 நிதியாண்டிற்கான தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட்.. என்னென்ன முக்கிய அம்சங்கள்?2026-27 நிதியாண்டிற்கான தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தாக்கல் செய்தார். இதில் உள்ள முக்கிய அம்சங்களை பார்ப்போம்.

ராகுல் காந்தி அந்த பதவிக்கே லாயக்கற்றவர்: முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் மனைவி கடும் தாக்கு..!

ராகுல் காந்தி அந்த பதவிக்கே லாயக்கற்றவர்: முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் மனைவி கடும் தாக்கு..!காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் பஞ்சாப் அமைச்சரும், முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் சித்துவின் மனைவியுமான நவஜோத் கவுர் சித்து, ராகுல் காந்தியின் தலைமை பண்பை மிக கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

அமெரிக்காவில் 13 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை.. நாடு கடத்தப்படும் இந்தியர்?

அமெரிக்காவில் 13 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை.. நாடு கடத்தப்படும் இந்தியர்?அமெரிக்காவின் நியூஜெர்சி மாகாணத்தில் வசித்து வந்த இந்தியரான வோடெலா யஷஸ்வி கொத்தப்பள்ளி என்பவர், 13 வயதுக்குட்பட்ட சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அவர் முறையான ஆவணங்களின்றி அமெரிக்காவில் தங்கியிருந்தவர் என அந்நாட்டின் குடியேற்ற மற்றும் சுங்க அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது. பாலியல் குற்றம் தவிர, கடைகளில் திருடியது மற்றும் பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவித்தது போன்ற வழக்குகளும் அவர் மீது உள்ளன.

குழந்தையை வாடகை காரில் மறந்துவிட்டு இறங்கிய தம்பதி.. 1 மணி நேரத்தில் கண்டுபிடித்த போலீசார்..

குழந்தையை வாடகை காரில் மறந்துவிட்டு இறங்கிய தம்பதி.. 1 மணி நேரத்தில் கண்டுபிடித்த போலீசார்..பெங்களூருவில் வாடகை காரில் தூங்கிக்கொண்டிருந்த நான்கு வயது குழந்தையை, போலீசார் அதிரடியாக செயல்பட்டு ஒரு மணி நேரத்திற்குள் பத்திரமாக மீட்டனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com