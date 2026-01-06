கரூர் விவகாரம்!.. நேரில் ஆஜராக விஜய்க்கு சம்மன் அனுப்பிய சிபிஐ!..
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அங்கே அவருக்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருந்த இடத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் வரை உயிரிழந்தனர். அப்போது விஜய் அங்கிருந்து கிளம்பி சென்னை வந்து விட்டார். அவர் திருச்சி விமான நிலையத்திற்கு சென்றபோது ‘35 பேர் இறந்து போயிட்டாங்க சார்’ என நிருபர் கேட்டதற்கு விஜய் எதுவுமே சொல்லாமல் சென்று விட்டார்.
திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உட்பட பலரும் மருத்துவமனையில் வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்தார்கள். முதலமைச்சர் ஸ்டாலினும் அப்போது அங்கு சென்றார். இந்த சம்பவம் விஜய் மற்றும் தவெக மீது களங்கத்தை ஏற்படுத்தியது. மதியம் 12:30 மணிக்கு விஜய் வருவதாக சொல்லிவிட்டு மாலை 7:30 மணிக்கு விஜய் வந்தது தவறு.. தவெக நிர்வாகிகள் அங்கு குடியிருந்த மக்களுக்கு தண்ணீர், உணவு உள்ளிட்ட ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுக்கவில்லை என்றெல்லாம் திமுகவினர் புகார் சொன்னார்கள்.
இதுதொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் ஒரு விசாரணைக் குழுவையும் தமிழக அரசு அமைத்தது. ஆனால் அதனை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு சென்ற தவெக தரப்பு இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தது. அதன்படி உச்சநீதிமன்றமும் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது. கடந்த 2 மாதங்களாகவே சிபிஐ அதிகாரிகள் கரூருக்கு சென்று முகாமிட்டு அங்கு பலரிடமும் விசாரணை நடத்தினர்.
மேலும், கடந்த சில நாட்களாகவே தவெக முக்கிய நிர்வாகிகளான புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, நிர்மல் குமார் மற்றும் கரூர் மாவட்ட எஸ்பி, மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகியோருக்கு சம்மன் அனுப்பி அவர்களை டெல்லிக்கு வரவழைத்து சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது அவர்கள் கொடுத்த வாக்குமூலத்தையும் அவர்கள் பதிவு செய்தார்கள்.
இந்நிலையில்தான், வருகிற 12-ம் தேதி டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என நடிகரும், தவெக தலைவருமான விஜய்க்கு சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியிருக்கிறது.இது விஜய் ரசிகர்கள் மற்றும் தவெகவினரிடம் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.