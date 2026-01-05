திங்கள், 5 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By
Last Modified: திங்கள், 5 ஜனவரி 2026 (20:26 IST)

சிவகார்த்திகேயன் கூட பண்ணல! விஜய்க்காக ரவி மோகன் செய்த விஷயம்

சிவகார்த்திகேயன் கூட பண்ணல! விஜய்க்காக ரவி மோகன் செய்த விஷயம்
தற்போது சமூக வலைதளங்கள் முழுவதும் ஒரே பரபரப்பாக பேசப்படும் செய்தி சிவகார்த்திகேயன் மற்றும் விஜய் இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே இருக்கும் அந்த பனிப்போர் பற்றிதான். பொங்கலுக்கு விஜய் நடிக்கும் ஜனநாயகன் திரைப்படமும் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் பராசக்தி திரைப்படமும் ஒரே நேரத்தில் ரிலீசாகிறது.
 
 இதை சிவகார்த்திகேயன் நினைத்திருந்தால் தடுத்திருக்கலாம். விஜய்க்கு இதுதான் கடைசி படம். அதனால் சினிமாவை விட்டு அவர் போகும் பொழுது ஒரு பெரிய கலெக்ஷனை அள்ளிக் கொடுத்துவிட்டு போக வேண்டும் என ரசிகர்களில் இருந்து அனைவருமே எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.
 
ஆனால் அதை சிவகார்த்திகேயன் தடுக்கிறார். விஜய்க்கு இணையாக நாமும் இந்த போட்டியில் களமிறங்க வேண்டும் என நினைக்கிறார். கோட் திரைப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு தன்னுடைய துப்பாக்கியை கொடுத்த விஜய்க்கு அவர் செய்யும் நன்றி கடன் இதுதானா? என்றெல்லாம் சிவகார்த்திகேயனை சமூக வலைதளங்களில் விஜய் ரசிகர்கள் இன்றுவரை வச்சு செய்து வருகின்றனர்.
 
கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு சிலரோ சிவகார்த்திகேயன் தரப்பிலிருந்து இது குறித்து ஏதாவது ஒரு ட்விட் கூட போட்டு இருக்கலாம். அதாவது விஜய் அண்ணா படமும் வருகிறது. என்னுடைய படமும் வருகிறது. இருவரும் சேர்ந்து இந்த பொங்கலுக்கு வருகிறோம்.அதனால் விஜய் அண்ணாவுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்று ஒரு சிறிய பதிவை கூட சிவகார்த்திகேயன் கூறி இருக்கலாம் என்று கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு சிலர் கூறி வருவதையும் பார்க்க முடிகிறது.
 
இந்த நிலையில் சமீபத்தில் நடந்த பராசக்தி இசை வெளியீட்டு விழாவில் தன்னைச் சுற்றி வந்த அனைத்து சர்ச்சைகளுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைத்து விட்டார் சிவகார்த்திகேயன். இந்த பொங்கல் அண்ணன் தம்பி பொங்கல் என்று ஒரே போடாக போட்டு விஜய் ரசிகர்களை அமைதிப்படுத்தி விட்டார்.
சிவகார்த்திகேயன் கூட பண்ணல! விஜய்க்காக ரவி மோகன் செய்த விஷயம்
 
இந்த நிலையில் ரவிமோகன் தன்னுடைய இன்ஸ்டா பக்கத்தில் ஜனநாயகன் குறித்து ஒரு ட்விட் ஒன்றை போட்டு இருக்கிறார். விஜய்யை டேக் செய்து விஜய் அண்ணா நீங்கள் ஏற்கனவே வெற்றி பெற்று விட்டீர்கள். ஜனநாயகன் படத்தின் டிரைலர் உண்மையிலேயே அருமையாக இருக்கிறது. எல்லாருடைய இதயத்தையும் நீங்கள் வென்று விட்டீர்கள். என்னுடைய இதயமும் சேர்த்து தான்.
 
படத்தின் இயக்குனர் எச் வினோத் மற்றும் ஜெகதீஷ், படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனம் என ஒட்டுமொத்த ஜனநாயகன்பட குழுவுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்று கூறி ஹாட் சிம்பலையும் பட்டாசு சிம்பலையும் சேர்த்து அந்த பதிவில் பதிவிட்டிருக்கிறார் ரவி மோகன்.

என்.ஓ.சிதான் பிரச்சினையா? ரஜினி - சிபிச்சக்கரவர்த்தி கூட்டணியின் பின்னனி இதோ..

என்.ஓ.சிதான் பிரச்சினையா? ரஜினி - சிபிச்சக்கரவர்த்தி கூட்டணியின் பின்னனி இதோ..தற்போது ரஜினி ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து வருகிறார். அந்தப் படத்தின் முக்கால்வாசி படப்பிடிப்பு முடிந்த நிலையில் ஜெயிலர் 2 படத்தை ஆகஸ்ட் மாதம் கொண்டுவரும் முயற்சியிலும் இருக்கிறார்கள்.

சின்மயி பாடிய பாடலை நீக்க மோகன் ஜி முடிவு.. 'திரௌபதி 2' படத்தில் திருப்பம்..!

சின்மயி பாடிய பாடலை நீக்க மோகன் ஜி முடிவு.. 'திரௌபதி 2' படத்தில் திருப்பம்..!இயக்குநர் மோகன் ஜி இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் 'திரௌபதி 2' திரைப்படத்தில், பின்னணி பாடகி சின்மயி பாடிய பாடல் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக வெளியாகியுள்ள தகவல் திரையுலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அவங்க பண்ண வைக்கிறாங்க.. உண்மை இல்ல.. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை பொளக்கும் நந்தினி

அவங்க பண்ண வைக்கிறாங்க.. உண்மை இல்ல.. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை பொளக்கும் நந்தினிபிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் உள்ளே வந்த 4 நாள்களில் வீட்டை விட்டு வெளியேற்றப்பட்ட போட்டியாளர்தான் நந்தினி.

இயக்குனர் பாரதிராஜாவுக்கு என்ன ஆச்சு? மருத்துவமனை வெளியிட்ட அறிக்கை..!

இயக்குனர் பாரதிராஜாவுக்கு என்ன ஆச்சு? மருத்துவமனை வெளியிட்ட அறிக்கை..!தமிழ் சினிமாவின் இமயம் என்று போற்றப்படும் மூத்த இயக்குநர் பாரதிராஜா, வயது முதிர்வு மற்றும் திடீர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவரது உடல்நிலை குறித்து பரவிய வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக, மருத்துவமனை நிர்வாகம் தற்போது அதிகாரப்பூர்வ மருத்துவ அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.

என்.டி.ஏவின் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் யார்? நடிகை கெளதமி பேட்டி..!

என்.டி.ஏவின் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் யார்? நடிகை கெளதமி பேட்டி..!அதிமுக கொள்கை பரப்பு துணை செயலாளர் நடிகை கௌதமி, 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை உறுதிப்பட தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com