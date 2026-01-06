செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026 (14:45 IST)

கரூர் நெரிசல் விவகாரம்.. விஜய்க்கு சம்மன் அனுப்பிய சிபிஐ.. எந்த தேதி?

கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பான வழக்கில், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய்க்கு சிபிஐ அதிரடியாக சம்மன் அனுப்பியுள்ளது.
 
உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின் அடிப்படையில் இந்த வழக்கை சிபிஐ தீவிரமாக விசாரித்து வரும் நிலையில், வரும் ஜனவரி 12-ஆம் தேதி விசாரணைக்கு ஆஜராக வேண்டும் என்று அந்த சம்மனில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
இந்த வழக்கு தொடர்பாக ஏற்கனவே அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, நிர்மல் குமார் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகளிடம் சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி முடித்துள்ளனர். 
 
அதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது தலைவர் விஜய்க்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. தமிழக அரசியலில் நடிகர் விஜய் தனது கட்சியை தீவிரமாகப் பலப்படுத்தி வரும் வேளையில், இந்த சிபிஐ விசாரணை அறிவிப்பு அவரது ஆதரவாளர்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
ஜனவரி 12-ஆம் தேதி அவர் நேரில் ஆஜராவாரா அல்லது கால அவகாசம் கோருவாரா என்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
 
