  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. First Advisory Meeting Held for New School Syllabus under Rajmohan and Mayilsamy Annadurai
Written By Webdunia

புதிய பாடத்திட்டத்தை உருவாக்க முதல் ஆலோசனை கூட்டம்.. விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை தலைமையில் தீவிரம்...

புதிய பாடத்திட்டம்
Written By: Webdunia
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (16:44 IST)
google-news
தமிழ்நாட்டில் புதிய பாடத்திட்டத்தை உருவாக்கும் குழுவின் முதல் ஆலோசனை கூட்டம் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் மற்றும் பிரபல விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை தலைமையில் கோலாகலமாக தொடங்கியது. 
 
இக்கூட்டத்தில் துறை முதன்மை செயலாளர் உள்ளிட்ட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தனர். ஏற்கெனவே மூன்றாம் வகுப்பு வரை புதிய பாடத்திட்டம் வெற்றிகரமாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது நான்காம் வகுப்பு முதல் புதிய பாடத்திட்டத்தை வடிவமைப்பது குறித்து தீவிரமாக ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது.
 
மாணவர்களின் அறிவியல் ஆர்வத்தை வளர்ப்பதற்கும், அவர்களின் சிந்தனை திறனை தூண்டுவதற்கும் புதிய பாடத்திட்டத்தில் கூடுதல் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட உள்ளது. இதன் மூலம் பள்ளி மாணவர்களின் கல்வித்தரம் மேம்படும் என்றும், நவீன காலத்திற்கேற்ப கல்விமுறை மாற்றப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva

டாஸ்மாக் பார்களில் பீடி, சிகரெட் விற்கக்கூடாது!.. தமிழக அரசு அதிரடி!...

டாஸ்மாக் பார்களில் பீடி, சிகரெட் விற்கக்கூடாது!.. தமிழக அரசு அதிரடி!...தனியார் வசம் இருந்து மதுபான கடைகளை அப்போதைய தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா டாஸ்மாக் என்கிற நிறுவனத்தை தொடங்கி அரசின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தார்.

3 நிமிஷத்துக்கு ஒரு டாப்பிக்!. விஜய் பேசுறதே ரீல்ஸ் வீடியோவுக்குதான்!.. ஆதவன் கமெண்ட்!..

3 நிமிஷத்துக்கு ஒரு டாப்பிக்!. விஜய் பேசுறதே ரீல்ஸ் வீடியோவுக்குதான்!.. ஆதவன் கமெண்ட்!..நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்த பின்னரும் அவர் தமிழக முதலமைச்சரான பின்னரும் இன்னும் நடிகராகவே இருக்கிறார்..

கைது செய்தது சரிதான்.. இன்னும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்: திமுக எம்.எல்.ஏ கைது குறித்து அழகிரி...

கைது செய்தது சரிதான்.. இன்னும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்: திமுக எம்.எல்.ஏ கைது குறித்து அழகிரி...தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள திமுக எம்.எல்.ஏ மார்க்கண்டேயனின் சர்ச்சை பேச்சு குறித்து காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி கடுமையாக கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

புதிய பாடத்திட்டத்தை உருவாக்க முதல் ஆலோசனை கூட்டம்.. விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை தலைமையில் தீவிரம்...

புதிய பாடத்திட்டத்தை உருவாக்க முதல் ஆலோசனை கூட்டம்.. விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை தலைமையில் தீவிரம்...தமிழ்நாட்டில் புதிய பாடத்திட்டத்தை உருவாக்கும் குழுவின் முதல் ஆலோசனை கூட்டம் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் மற்றும் பிரபல விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை தலைமையில் கோலாகலமாக தொடங்கியது.

புதிய பேருந்துகளுக்கு தவெக கொடி கலரா? சமூக வலைத்தளங்களில் விவாதம்...

புதிய பேருந்துகளுக்கு தவெக கொடி கலரா? சமூக வலைத்தளங்களில் விவாதம்...மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தின் புதிய மினி பேருந்துகளுக்கு மஞ்சள் மற்றும் சிவப்பு நிறங்கள் அடிக்கப்பட்டுள்ளது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.