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புதிய பாடத்திட்டத்தை உருவாக்க முதல் ஆலோசனை கூட்டம்.. விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை தலைமையில் தீவிரம்...
தமிழ்நாட்டில் புதிய பாடத்திட்டத்தை உருவாக்கும் குழுவின் முதல் ஆலோசனை கூட்டம் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் மற்றும் பிரபல விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை தலைமையில் கோலாகலமாக தொடங்கியது.
இக்கூட்டத்தில் துறை முதன்மை செயலாளர் உள்ளிட்ட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தனர். ஏற்கெனவே மூன்றாம் வகுப்பு வரை புதிய பாடத்திட்டம் வெற்றிகரமாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது நான்காம் வகுப்பு முதல் புதிய பாடத்திட்டத்தை வடிவமைப்பது குறித்து தீவிரமாக ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது.
மாணவர்களின் அறிவியல் ஆர்வத்தை வளர்ப்பதற்கும், அவர்களின் சிந்தனை திறனை தூண்டுவதற்கும் புதிய பாடத்திட்டத்தில் கூடுதல் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட உள்ளது. இதன் மூலம் பள்ளி மாணவர்களின் கல்வித்தரம் மேம்படும் என்றும், நவீன காலத்திற்கேற்ப கல்விமுறை மாற்றப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva