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Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 25 June 2026 (10:25 IST)

டெண்டர் ஊழல் புகார்!.. எ.வ.வேலு உள்ளிட்ட 11 மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் வழக்குப்பதிவு!..

av velu
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (10:25 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (10:30 IST)
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திமுக ஆட்சியில் இருந்த 2006- 2011 காலத்தில் அமைச்சராக இருந்த எ.வ.வேலு மீது பல புகார்கள் எழுந்தது. தற்போது ஆட்சி மாறி தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கும் நிலையில் முன்னாள் திமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீதான ஊழல் பட்டியலை தமிழக முதல்வர் விஜய் ஆய்வு செய்து வருகிறார்/

அதன் அடிப்படையில் இன்று காலை முதலே ஏ.வ.வேலு வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சுமார் 35 பேர் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகிறார்கள். சென்னையில் உள்ள எ.வ.வேலுவின் வீடு மற்றும் 13 இடங்களில் இந்த சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.

அதேபோல் திண்டுக்கல்லில் எ.வ வேலுவுக்கு தொடர்புடைய பொறியாளர் வீட்டிலும்,  மீனாட்சிபுரத்தில் உள்ள ஒருவரின் வீட்டிலும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்து வருகிறார்கள். இந்நிலையில், அறப்போர் இயக்கம் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் எ.வ.வேலு உட்பட 11 பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்திருக்கிறார்கள்.

கரூர் நெடுஞ்சாலை டெண்டர் ஊழல் தொடர்பாக அறப்போர் இயக்கம் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் இந்த வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது. எ.வ.வேலுவுடன் சேர்த்து சில பொதுப்பணித்துறை ஒப்பந்ததாரர்கள் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
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பாலகிருஷ்ணன்

டெண்டர் ஊழல் புகார்!.. எ.வ.வேலு உள்ளிட்ட 11 மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் வழக்குப்பதிவு!..

டெண்டர் ஊழல் புகார்!.. எ.வ.வேலு உள்ளிட்ட 11 மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் வழக்குப்பதிவு!..திமுக ஆட்சியில் இருந்த 2006- 2011 காலத்தில் அமைச்சராக இருந்த எ.வ.வேலு மீது பல புகார்கள் எழுந்தது.

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