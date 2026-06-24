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Last Modified: Wednesday, 24 June 2026 (19:44 IST)

தாம்பரம் to வேளச்சேரி சாலைக்கு மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் பெயர்!.. விஜய் உத்தரவு!...

mukund
Publish: Wed, 24 Jun 2026 (19:44 IST) Updated: Wed, 24 Jun 2026 (19:46 IST)
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சென்னை தாம்பரம் அனந்தபுரத்தை சேர்ந்தவர் மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன்.இந்திய ராணுவத்தில் சில வருடங்கள் பணிபுரிந்த முகுந்த் வரதராஜன் காஷ்மீர் தீவிரவாதத்துக்கு எதிரான பல ஆபரேன்களில் இடம் பெற்றிருக்கிறார்.

ஒருமுறை தீவிரவாதிகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கையின் போது வீர மரணம் அடைந்தார்.
இவரின் வாழ்வில் நடந்த முக்கிய சம்பவங்களை அடிப்படையாக வைத்து ராஜ்குமார் பெரியசாமி சிவகார்த்திகேயனை வைத்து அமரன் என்கிற திரைப்படத்தை உருவாக்கினார். கமலின் ராஜ்கமல் பிலிம் நிறுவனம் இந்த படத்தை தயாரித்திருந்தது.

இந்த படம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று 300 கோடி வரை வசூல் செய்தது. இந்நிலையில்தான் தாம்பரம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து வேளச்சேரி வரை செல்லும் சாலைக்கு மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் சாலை என பெயர் சூட்டுமாறு முதலமைச்சர் விஜய் தற்போது உத்தரவிட்டிருக்கிறார்.

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