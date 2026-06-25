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Last Updated : Thursday, 25 June 2026 (12:06 IST)

அப்பாவை சட்டமன்றத்துல தேடாதீங்க... மக்கள் மன்றத்துல இருப்பேன்.. முக ஸ்டாலின் பதிலடி...

mk stalin
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (12:04 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (12:06 IST)
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தமிழக சட்டமன்றத்தில் அண்மையில் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் விஜய், ‘அப்பாவை காணோம்’ என்ற ஒரு குட்டி கதையை கூறி, திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தற்போது சட்டமன்றத்திற்குள் நுழைய முடியாமல் இருப்பதை மறைமுகமாக சாடினார். முதலமைச்சரின் இந்த விமர்சனம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியது.
 
இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று நடைபெற்ற ஒரு பொது நிகழ்ச்சியில் ஆக்ரோஷமாக பேசினார். "அப்பாவை காணோம் என்று சட்டமன்றத்தில் தேடாதீர்கள், அங்கே நான் இருக்க மாட்டேன்; மக்கள் மன்றத்தில் இருப்பேன். நீங்கள் தேடும் இடத்தில் நான் என்றுமே இருக்க மாட்டேன், மக்கள் எங்கே இருக்கிறார்களோ அங்கேதான் நான் இருப்பேன்" என்று கூறி விஜய்யின் விமர்சனத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்.
 
மேலும் அவர் பேசுகையில், "நான் அரசியலுக்கு வந்து 60 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. இந்த 60 ஆண்டுகளாக நான் மக்களோடு மக்களோடுதான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். ஆட்சியில் இருந்தாலும் சரி, இல்லாவிட்டாலும் சரி, எப்போதும் மக்களோடு இருப்பதுதான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஒவ்வொரு தொண்டனின் இயல்பு" என்று பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டார். 
மு.க.ஸ்டாலினின் இந்த அதிரடிப் பேச்சு, தமிழக அரசியல் களத்தில் தற்போதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி, விவாதங்களை சூடாக்கியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia
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