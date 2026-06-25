தொடர்புடைய செய்திகள்
- மே மாசம் அதிக கார் சேல்ஸ் நாங்கதான்!.. அசத்தும் TATA மோட்டார் நிறுவனம்!..
- குடியேற்ற நீதிமன்றத்திக்கு வருபவர்களை கைது செய்யக்கூடாது!.. டிரம்புக்கு செக் வைத்த அமெரிக்க நீதிமன்றம்!..
- SpaceX பங்குகள் சரிவு!.. ட்ரில்லினியர் அந்தஸ்த்தை இழந்த எலான் மஸ்க்!..
- எனக்கு 3 பெண்களுடன் தொடர்பு இருந்தது.. அதை வைத்து எப்ஸ்டீன் மிரட்டினார்: பில்கேட்ஸ்
- பாஜகவை ஆட்சி அமைக்க விடாமல் செய்த சிவசேனா.. 7 வருடத்தில் 2 முறை பிளவுபட்டதால் உத்தவ் தாக்கரே அதிர்ச்சி..
அப்பாவை சட்டமன்றத்துல தேடாதீங்க... மக்கள் மன்றத்துல இருப்பேன்.. முக ஸ்டாலின் பதிலடி...
தமிழக சட்டமன்றத்தில் அண்மையில் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் விஜய், ‘அப்பாவை காணோம்’ என்ற ஒரு குட்டி கதையை கூறி, திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தற்போது சட்டமன்றத்திற்குள் நுழைய முடியாமல் இருப்பதை மறைமுகமாக சாடினார். முதலமைச்சரின் இந்த விமர்சனம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியது.
இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று நடைபெற்ற ஒரு பொது நிகழ்ச்சியில் ஆக்ரோஷமாக பேசினார். "அப்பாவை காணோம் என்று சட்டமன்றத்தில் தேடாதீர்கள், அங்கே நான் இருக்க மாட்டேன்; மக்கள் மன்றத்தில் இருப்பேன். நீங்கள் தேடும் இடத்தில் நான் என்றுமே இருக்க மாட்டேன், மக்கள் எங்கே இருக்கிறார்களோ அங்கேதான் நான் இருப்பேன்" என்று கூறி விஜய்யின் விமர்சனத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்.
மேலும் அவர் பேசுகையில், "நான் அரசியலுக்கு வந்து 60 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. இந்த 60 ஆண்டுகளாக நான் மக்களோடு மக்களோடுதான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். ஆட்சியில் இருந்தாலும் சரி, இல்லாவிட்டாலும் சரி, எப்போதும் மக்களோடு இருப்பதுதான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஒவ்வொரு தொண்டனின் இயல்பு" என்று பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டார்.
மு.க.ஸ்டாலினின் இந்த அதிரடிப் பேச்சு, தமிழக அரசியல் களத்தில் தற்போதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி, விவாதங்களை சூடாக்கியுள்ளது.
Edited by Siva
‘கிருஷ்ணா’ என்பது கடவுள் பெயர் அல்ல, அது ஒரு ஆற்றின் பெயர்: 6ஆம் வகுப்பு பாடம் குறித்து NCERT விளக்கம்..
இனிமே கூட்டணி வேண்டுமா?.. வேண்டாமா?!.. முக ஸ்டாலின் சொல்வது என்ன?....
வெனிசுலாவில் நிலநடுக்கம் வருவதற்கு சில நொடிகளுக்கு முன்பே கணித்த கூகுள்.. எச்சரிக்கை மெசேஜ் அனுப்பிய ஆச்சரியம்...!
வெனிசுலாவில் இன்று அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கங்களின் போது, அது தாக்குவதற்கு சில நொடிகள் முன்பாகவே கூகுள் நிறுவனம் தனது ஆண்ட்ராய்டு பயனர்களுக்கு எச்சரிக்கை அறிவிப்புகளை அனுப்பி ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது. 7.1 மற்றும் 7.5 ரிக்டர் அளவில் பதிவான இந்த நிலநடுக்கத்தை மக்கள் உணர்வதற்கு முன்பே, கூகுள் அதை எப்படி கணித்தது என்ற ரகசியம் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
இனி கூட்டணியே வேண்டாம்.. 234 தொகுதியிலும் உதயசூரியன் தான் போட்டி.. தலைவர் முக ஸ்டாலின் அறிவியுங்கள்: ஆ ராசா
பள்ளிகளுக்குள் வெளியாட்களுக்கு அனுமதி இல்லை.. தலைமை ஆசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்: மேயர் பிரியா
சென்னை மாநகராட்சியின் கீழ் இயங்கி வரும் பள்ளி வளாகங்களுக்குள் மக்கள் பிரதிநிதிகளான கவுன்சிலர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தவிர, வேறு எந்த வெளியாட்களும் உள்ளே செல்லக் கூடாது என்று சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். பள்ளிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் மாணவர்களின் கல்விச் சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த கடுமையான விதிமுறை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.