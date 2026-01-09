வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026
Written By BALA
Last Modified: வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026 (16:11 IST)

இத பண்ணா உடனே சென்சார் சர்ட்டிபிகேட்!.. விஜய்க்கு வந்த அழுத்தம்?!.. கசியும் தகவல்!...

jananayagan
விஜயின் ஜனநாயகன் தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காத காரணத்தினால் இன்று வெளியாகவில்லை. எனவே படத்தின் ரிலீஸ் தேதியும் தள்ளிவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. தற்போது இதுதான் சினிமா ரசிகர்களிடம் பேச்சு பொருளாக மாறியிருக்கிறது. விஜய் அரசியலுக்கு வந்து விட்டதாலும் பாஜகவை தனது கொள்கை எதிரி என அவர் சொல்லி வருவதாலும் மத்திய அரசின் தலைமையின் கீழ் செயல்படும் தணிக்கை வாரியம் மூலம் அவருக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறார்கள்.. அரசியல்ரீதியாக விஜய்க்கு நெருக்கடி கொடுக்க நினைக்கிறார்கள். அதனால்தான் வேண்டுமென்றே ஜனநாயகன் படத்திற்கு சிக்கல் கொடுக்கிறார்கள் என தவெகவினர் கூறுகிறார்கள்.

ஒருபக்கம், இது பாஜகவின் சதிதான் என காங்கிரஸும் சொல்ல துவங்கிவிட்டது. ஆனால், தணிக்கை வாரியத்திற்கும் பாஜகவுக்கும் சம்பந்தமில்லை.. நாங்கள் விஜய்க்கு எந்த அழுத்தமும் கொடுக்கவில்லை என பாஜக சொல்கிறது. இந்நிலையில்தான் ஒரு முக்கிய தகவல் வெளியே கசிந்திருக்கிறது. இந்த செய்தியை பிரபல செய்தி இணையதளமான மின்னம்பலம் பதிவு செய்திருக்கிறது.

விஜயை தொடர்பு கொண்ட பாஜக முக்கிய பிரமுகர்கள் ‘நீங்கள் தேர்தலில் தனித்து நில்லுங்கள்.. ஆனால் பிரச்சார மேடைகளில் திமுகவை மட்டுமே நீங்கள் டார்கெட் செய்ய வேண்டும்.. பாஜகவை திட்டவோ, விமர்சிக்கவோ கூடாது.. இதற்கு சரி என்றால் ஜனநாயகன் படத்திற்கு உடனே சென்சார் கிடைக்கும்’ என்று சொன்னதாக அந்த இணையதளம் செய்து வெளியிட்டிருக்கிறது.

ஆனால் அதை விஜய் ஏற்கவில்லை என்று தெரிகிறது. அதனால்தான் இப்போது வரை அந்த படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்கவில்லை. நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட பின்னரும் வேண்டுமென்றே மேல்முறையீடு செய்திருக்கிறார்கள். விஜய் எது நடந்தாலும் சட்டப்படி பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்கிற மனநிலையில் இருக்கிறார் என்கிறார்கள் தவெக நிர்வாகிகள்.

விஜய் எதுக்கும் வாய தொறக்கமாட்டார்!.. ஆனா அவருக்காக பொங்குறாங்க!.. ஆளூர் ஷாநவாஸ் தாக்கு!...

விஜய் எதுக்கும் வாய தொறக்கமாட்டார்!.. ஆனா அவருக்காக பொங்குறாங்க!.. ஆளூர் ஷாநவாஸ் தாக்கு!...நடிகர் விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படம் சென்சார் பிரச்சினையில் சிக்கியிருக்கிறது.

கரூர் விவகாரம்!. டெல்லி செல்லும் விஜய்!.. சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆஜர்!...

கரூர் விவகாரம்!. டெல்லி செல்லும் விஜய்!.. சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆஜர்!...தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி மக்களை சந்திப்பதற்காக கரூர் சென்றிருந்தபோது அவரைக் காண பல ஆயிரம் மக்கள் கூடியிருந்ததால் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டு கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள் முதல் பெரியவர் வரை 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.

மோடி டிரம்பிடம் பேசவில்லை.. அதனால் வர்த்தகம் ஒப்பந்தம் இல்லை: அமெரிக்கா

மோடி டிரம்பிடம் பேசவில்லை.. அதனால் வர்த்தகம் ஒப்பந்தம் இல்லை: அமெரிக்காஅமெரிக்கா மற்றும் இந்தியா இடையிலான வரலாற்று சிறப்புமிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தம் ஏன் இறுதி செய்யப்படவில்லை என்பது குறித்து அமெரிக்க வர்த்தகச் செயலாளர் ஹோவர்ட் லட்னிக் ஒரு பரபரப்பான தகவலைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

மாணவியின் யூடியூப் வீடியோவுக்கு அவதூறு கருத்து வெளியிட்ட கல்லூரி முதல்வர் கைது.. நெல்லையில் பரபரப்பு..!

மாணவியின் யூடியூப் வீடியோவுக்கு அவதூறு கருத்து வெளியிட்ட கல்லூரி முதல்வர் கைது.. நெல்லையில் பரபரப்பு..!நெல்லை ராணி அண்ணா அரசு மகளிர் கல்லூரியின் பொறுப்பு முதல்வர் சுமிதா, தனது கல்லூரி மாணவி ஒருவரின் யூடியூப் வீடியோவில் அவதூறாக கருத்து பதிவிட்ட விவகாரத்தில் உயர்கல்வித் துறையினரால் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

விசிக இருக்கும் கூட்டணியில் பாமக இணையுமா? ராமதாஸ் அளித்த அசத்தல் பதில்..!

விசிக இருக்கும் கூட்டணியில் பாமக இணையுமா? ராமதாஸ் அளித்த அசத்தல் பதில்..!தமிழக அரசியலில் நிலவி வரும் கூட்டணி கணக்குகளில் புதிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தும் வகையில் பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

