வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By BALA
Last Updated : வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026 (13:33 IST)

சீமானுக்காக பேரை மாற்றிய ஜனநாயகன் பட இயக்குனர்!.. இது தெரியாம போச்சே!...

vinoth
இயக்குனர் பார்த்திபனிடம் உதவி இயக்குனராக வேலை செய்தவர் ஹெச் வினோத். இவர் ஒரு பத்திரிகையாளர். விகடன் உள்ளிட்ட சில பத்திரிகைகளில் வேலை செய்திருக்கிறார். சதுரங்க வேட்டை திரைப்படம் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமானார். முதல் படத்திலேயே கவனிக்க வைத்தார். அதன்பின் கார்த்தியை வைத்து அவர் இயக்கிய தீரன் அதிகாரம் ஒன்று படமும் விமர்சன ரீதியாக பாராட்டை பெற்றது.

அதன்பின் அஜித்தை வைத்து நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை, துணிவு ஆகிய படங்களை இயக்கினார்.  மேலும், கமல்ஹாசனை வைத்தும் வினோத் ஒரு படத்தை இயக்குவதாக இருந்தது. ஆனால் சில காரணங்களால் அது நடக்கவில்லை. தற்போது விஜயின் கடைசி திரைப்படமான ஜனநாயகன் படத்தை இயக்கி முடித்திருக்கிறார் வினோத். அதேநேரம், இன்று வெளியாகவிருந்த அந்த திரைப்படம் சென்சார் பிரச்சினையில் சிக்கியதால் ரிலீஸ் தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில்தான், வினோத்தைப் பற்றிய ஒரு முக்கிய தகவல் தெரிய வந்திருக்கிறது. சில நாட்களுக்கு முன்பு ஊடகம் ஒன்றுக்கு அவர் அளித்த பேட்டியில் ‘ஒரு முறை சீமான் அண்ணனிடம் நான் போனில் பேசியபோது ‘டேய் என்னடா!.. தமிழில் பேர் எழுதும் போதும் H.வினோத் என ஆங்கிலத்தில் இன்சில் போடுற.. தமிழில் போட மாட்டியா?’ என உரிமையாக கேட்டார். ‘அப்படி போட்ட  நிறைய பேர் ஏத்துக்க மாட்டாங்க’ என்று சொன்னேன்.

அதற்கு ‘யார் ஏத்துக்க மாட்டாங்க சொல்லு. நான் பேசுறேன்’ என்றார்.  அதன் பிறகுதான் அ.வினோத் என்று எழுத தொடங்கினேன் என்று கூறியிருக்கிறார். இப்போதும் பல பத்திரிக்கைகள் அவரின் பெயரை அ.வினோத் என்றுதான் எழுதுகிறார்கள். சில ஊடகங்கள் ஹெச்.வினோத் என்று எழுதுகிறார்கள்.

'பராசக்தி’ படத்திற்கும் சென்சார் பிரச்சனையா? இந்த பொங்கலுக்கு புதுப்படமே இல்லையா?

'பராசக்தி’ படத்திற்கும் சென்சார் பிரச்சனையா? இந்த பொங்கலுக்கு புதுப்படமே இல்லையா?சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படம், வரும் ஜனவரி 10-ம் தேதி பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு திரைக்கு வரத் தயாராகி உள்ளது.

திருமணத்திற்கு பின் மீண்டும் வெள்ளித்திரையில் சமந்தா.. அசத்தலான டிரைலர் ரிலீஸ்..

திருமணத்திற்கு பின் மீண்டும் வெள்ளித்திரையில் சமந்தா.. அசத்தலான டிரைலர் ரிலீஸ்..தென்னிந்திய திரையுலகின் முன்னணி நடிகையான சமந்தா , நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு தெலுங்கு சினிமாவில் ஒரு அதிரடியான கம்பேக் கொடுக்க தயாராகிவிட்டார். அவர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'மா இண்டி பங்காரம்' என்ற தெலுங்கு திரைப்படத்தின் ஒரு நிமிட டீசர் தற்போது வெளியாகி இணையத்தை கலக்கி வருகிறது. சமந்தாவின் சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனமான 'திராலலா மூவிங் பிக்சர்ஸ்' இந்த திரைப்படத்தை தயாரித்துள்ளது.

ஜனநாயகனுக்கு சான்றிதழ் கொடுக்க நீதிபதி உத்தரவு.. மேல்முறையீடு செய்த தணிக்கை போர்டு..

ஜனநாயகனுக்கு சான்றிதழ் கொடுக்க நீதிபதி உத்தரவு.. மேல்முறையீடு செய்த தணிக்கை போர்டு..'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு U/A சான்றிதழ் வழங்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்த நிலையில், இந்த விவகாரம் தற்போது அடுத்த கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. தணிக்கை வாரியம் வழங்கிய தடையை ரத்து செய்த தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து, தற்போது தணிக்கை வாரியம் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது.

ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு U/A சான்றிதழ் வழங்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு.. எப்போது ரிலீஸ்?

ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு U/A சான்றிதழ் வழங்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு.. எப்போது ரிலீஸ்?அரசியல் பரபரப்பு பின்னணியில் உருவாகியுள்ள ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்திற்கு U/A சான்றிதழ் வழங்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

அவன பற்றிய ஒரு ஆதாரம் என்கிட்ட இருக்கு.. நல்லவன் கிடையாது.. திவாகர் பற்றி பிரஜின் ஆவேசம்

அவன பற்றிய ஒரு ஆதாரம் என்கிட்ட இருக்கு.. நல்லவன் கிடையாது.. திவாகர் பற்றி பிரஜின் ஆவேசம்தற்போது விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com