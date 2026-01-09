வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026 (13:46 IST)

விஜய் எதுக்கும் வாய தொறக்கமாட்டார்!.. ஆனா அவருக்காக பொங்குறாங்க!.. ஆளூர் ஷாநவாஸ் தாக்கு!...

aloor
நடிகர் விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படம் சென்சார் பிரச்சினையில் சிக்கியிருக்கிறது. படத்தில் வரும் சில காட்சிகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள தணிக்கை வாரியம் மறு தணிக்கை செய்ய வேண்டும் என்பதால் இன்னும் சில வாரங்கள் கால அவகாசம் வேண்டும் என கூறியிருக்கிறது. இதை எதிர்த்து தயாரிப்பு நிறுவனம் தொடந்த வழக்கில் ஜனநாயகனுக்கு உடனடியாக தணிக்கை சான்றிதழ் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என இன்று காலை தீர்ப்பு வெளியான நிலையில் தணிக்கை வாரியம் தரப்பு மேல் முறையீடு செய்திருக்கிறது.

அந்த வழக்கு இந்த மதியம் 2:30 மணிக்கு விசாரணைக்கு வரும் என தெரிகிறது. ஒருபக்கம் தணிக்கை வாரியம் மத்திய அரசின் கீழ் செயல்படுவதால் இதற்கு பின்னர் பாஜக இருப்பதாகவும் கூட்டணிக்கு வரவேண்டும் என விஜய்க்கு நெருக்கடி கொடுப்பதற்காகவே பாஜக அழுத்தத்தால் தணிக்கை வாரியம் ஜனநாயகனுக்கு பிரச்சனை கொடுக்கிறது என காங்கிரஸ் தொடர்ந்து புகார் சொல்லி வருகிறது. ஏற்கனவே காங்கிரஸ் தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் பிரவீன் சக்ரவர்த்தி, கரூர் எம்பி ஜோதிம,ணி மற்றும் மாணிக்கம் தாகூர் எம்பி ஆகியோர் விஜய்க்கு ஆதரவாகவும், பாஜகவுக்கு எதிராகவும் கருத்து தெரிவித்திருந்தார்கள்.

இந்நிலையில், இதுபற்றி கருத்து தெரிவித்துள்ள விசிக எம்எல்ஏ ஆளூர் ஷாநவாஸ் ‘விஜய் கிறிஸ்துமஸ் கேக் வெட்டுவார். ஆனால் கிறிஸ்துவர்கள் மீதான தாக்குதலை கண்டிக்க மாட்டார்.. இப்தார் நோன்பு கஞ்சி குடிப்பார்.. ஆனால் திருப்பரங்குன்றட்தில் தர்கா கூறி வைக்கப்படுவது பற்றி வாய் திறக்க மாட்டார்.. காங்கிரஸ் கூட்டணியை விரும்புவார்..

ஆனால் 100 நாட்கள் வேலை திட்டத்தில் காந்தி பெயர் நீக்கத்தை எதிர்க்க மாட்டார். கரூர் விவகாரத்தில் மாநில அரசு இவரை தொடாத போதும் ‘ஏ திமுக அரசே’ என்று பொங்குவார். ஆனால் சென்சார் போர்ட் மூலம் ஜனநாயகனுக்கு சிக்கல் வந்தபோதும் ‘ஏ பாஜக அரசே’ என பொங்க மாட்டார்.. ஆனாலும், அவருக்காக சிலர் பொங்குகிறார்கள்’ என கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார்.

கரூர் விவகாரம்!. டெல்லி செல்லும் விஜய்!.. சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆஜர்!...

கரூர் விவகாரம்!. டெல்லி செல்லும் விஜய்!.. சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆஜர்!...தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி மக்களை சந்திப்பதற்காக கரூர் சென்றிருந்தபோது அவரைக் காண பல ஆயிரம் மக்கள் கூடியிருந்ததால் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டு கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள் முதல் பெரியவர் வரை 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.

மோடி டிரம்பிடம் பேசவில்லை.. அதனால் வர்த்தகம் ஒப்பந்தம் இல்லை: அமெரிக்கா

மோடி டிரம்பிடம் பேசவில்லை.. அதனால் வர்த்தகம் ஒப்பந்தம் இல்லை: அமெரிக்காஅமெரிக்கா மற்றும் இந்தியா இடையிலான வரலாற்று சிறப்புமிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தம் ஏன் இறுதி செய்யப்படவில்லை என்பது குறித்து அமெரிக்க வர்த்தகச் செயலாளர் ஹோவர்ட் லட்னிக் ஒரு பரபரப்பான தகவலைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

மாணவியின் யூடியூப் வீடியோவுக்கு அவதூறு கருத்து வெளியிட்ட கல்லூரி முதல்வர் கைது.. நெல்லையில் பரபரப்பு..!

மாணவியின் யூடியூப் வீடியோவுக்கு அவதூறு கருத்து வெளியிட்ட கல்லூரி முதல்வர் கைது.. நெல்லையில் பரபரப்பு..!நெல்லை ராணி அண்ணா அரசு மகளிர் கல்லூரியின் பொறுப்பு முதல்வர் சுமிதா, தனது கல்லூரி மாணவி ஒருவரின் யூடியூப் வீடியோவில் அவதூறாக கருத்து பதிவிட்ட விவகாரத்தில் உயர்கல்வித் துறையினரால் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

விசிக இருக்கும் கூட்டணியில் பாமக இணையுமா? ராமதாஸ் அளித்த அசத்தல் பதில்..!

விசிக இருக்கும் கூட்டணியில் பாமக இணையுமா? ராமதாஸ் அளித்த அசத்தல் பதில்..!தமிழக அரசியலில் நிலவி வரும் கூட்டணி கணக்குகளில் புதிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தும் வகையில் பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

செங்கோட்டையனுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து கூறிய டிடிவி தினகரன்.. திடீர் ட்விஸ்ட்..

செங்கோட்டையனுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து கூறிய டிடிவி தினகரன்.. திடீர் ட்விஸ்ட்..தமிழக அரசியலில் கூட்டணி மாற்றங்கள் குறித்த விவாதங்கள் உச்சத்தில் இருக்கும் வேளையில், அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன், முன்னாள் அமைச்சரும் தற்போதைய தவெக நிர்வாகக் குழு ஒருங்கிணைப்பாளருமான செங்கோட்டையன் அவர்களுக்குப் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்தது பெரும் கவனத்தை பெற்றுள்ளது. தனது வாழ்த்துச் செய்தியில், "எனது அன்பிற்குரிய மூத்த சகோதரர்" எனக் குறிப்பிட்டு, அவர் நீண்ட ஆயுளுடனும் ஆரோக்கியத்துடனும் மக்கள் பணியை தொடர இறைவனை பிரார்த்திப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com