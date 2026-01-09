லேட்டஸ்ட் கருத்துக்கணிப்பு.. விஜய்க்கு 30-45 சதவீதம் வாக்குகளா? ஒரே தேர்தலில் 2 திராவிட கட்சிகளும் தோல்வியா?
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு வெளியாகியுள்ள சமீபத்திய கருத்துக்கணிப்புகள் தமிழக அரசியலில் மிகப்பெரிய நிலநடுக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' சுமார் 30% முதல் 45% வரையிலான வாக்குகளை பெற வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுவது, திராவிட கட்சிகளிடையே கலக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது.
இளைஞர்கள் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளர்களின் ஏகோபித்த ஆதரவு விஜய்க்கு இருப்பதாக இந்த ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. ஒருவேளை விஜய் 40 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகளை பெற்றால், ஐம்பது ஆண்டுகால திராவிடக் கட்சிகளின் ஆதிக்கம் முதல்முறையாக ஒரே தேர்தலில் வீழ்த்தப்பட வாய்ப்புள்ளது.
இதனால் திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளுமே தங்களது வாக்கு வங்கியை தக்கவைக்க அதிரடித் திட்டங்களை அறிவித்து வருகின்றன. "மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது" என்ற முழக்கத்துடன் களம் இறங்கியுள்ள விஜய்யின் அரசியல் எழுச்சி, 2026ல் தமிழகத்தின் தலையெழுத்தையே மாற்றப்போகிறதா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
