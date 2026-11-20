மின்துறையில் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்.. ! இனி அரசு ஊழியர்கள் போலவே பணிக்கொடை...
தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழக ஊழியர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் அறிவிப்பாக, பணிக்கொடை உச்ச வரம்பு ரூ.20 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.25 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. எரிசக்தி துறை முதன்மை செயலாளர் பிறப்பித்துள்ள இந்த உத்தரவு, 01.01.2024 முதலே முன் தேதியிட்டு அமலுக்கு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதனால், 2024 ஜனவரி 1-க்குப் பிறகு ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள் மற்றும் பணிக்காலத்தில் காலமானவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு கூடுதலாக ரூ.5 லட்சம் வரை நிலுவைத்தொகை கிடைக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. நிதித்துறையின் ஒப்புதலுடன் வெளியாகியுள்ள இந்த அறிவிப்பு, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் உள்ள தகுதியான ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசு ஊழியர்களுக்கு ஏற்கனவே உயர்த்தப்பட்ட பணிக்கொடை சலுகையை, மின் வாரிய ஊழியர்களுக்கும் நீட்டிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை பரிசீலிக்கப்பட்டு இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பிட்ட நிதித்துறை வழிகாட்டுதல்களின்படி இந்தத் தொகை வழங்கப்படும் என உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
பல ஆண்டுகளாக மின் துறைக்காக உழைத்து ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கும், அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் இந்த உயர்வு பெரிய நிதி பாதுகாப்பை அளிக்கும். நீண்டநாள் எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறியுள்ளதால், மின் வாரிய ஊழியர்கள் மத்தியில் இந்த அறிவிப்பு பெரும் வரவேற்பையும் உற்சாகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.