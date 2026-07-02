குழந்தைகள் காப்பகத்தில் நடந்த கொடூரங்கள்.. இப்படி எல்லாம் சித்திரவதை செய்வார்களா?
பெங்களூருவில் உள்ள கேப்கெமினி நிறுவனத்தின் வளாகத்தில் செயல்பட்டு வந்த குழந்தைகள் காப்பகத்தில், இரண்டு வயது குழந்தைகள் கொடூரமாக சித்திரவதை செய்யப்படும் வீடியோக்கள் வெளியாகி நாடு முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்த வீடியோக்களில், அழும் குழந்தைகளுக்கு தண்டனையாக அவர்கள் வாஷிங் மெஷின் டிரம்முக்குள் கட்டாயப்படுத்தி உட்கார வைக்கப்படுவதும், ஜெட் ஸ்ப்ரே மூலம் வாயில் தண்ணீர் அடிக்கப்படுவதும், பாத்ரூமிற்குள் பூட்டி வைக்கப்படுவதும் போன்ற கொடூரங்கள் பதிவாகியுள்ளன.
குழந்தைகள் உதவி மையத்திற்கு வந்த அழைப்பின் பேரில், எச்ஏஎல் காவல் நிலைய போலீசார் சிறுவர் நீதிச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து, அங்கு பணிபுரிந்த மஞ்சுளா, விஜயலட்சுமி, சிந்து, பவானி மற்றும் பிந்து ஆகிய ஐந்து பெண் ஊழியர்களைக் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். பெண் டிசிபி தலைமையிலான தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு இந்தச் சம்பவம் குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்தச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, கேப்கெமினி நிறுவனம் ஊழியர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலனே தங்களுக்கு முக்கியம் என்று கூறி, பெங்களூரு வளாகத்தில் உள்ள அந்தக் குழந்தைகள் காப்பகத்தைத் தற்காலிகமாக மூடியுள்ளது. மேலும், போலீசாரின் விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதாகவும் தெரிவித்துள்ளது. இந்தத் துயரச் சம்பவம் ஐடி ஊழியர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
இன்னும் சில நாட்களில் அதிமுக, திமுக இணைவது உறுதி.. மேலே உள்ளவர்கள் இணைத்து வைப்பார்கள்: அருண்ராஜ்
தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க சதி!.. அதிமுக பிரமுகர் கைது!.. கொத்து கொத்தா கிளம்புறாங்களே!..
அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரிகளில் எவ்ளோ இடம் இருக்கு?!.. வாங்க பார்ப்போம்!...
டெல்டாவே மொத்தமா காலி!.. இனிமே அதிமுக லெட்டர் பேட் கட்சிதான்!.. சி.விஜயபாஸ்கர் பேட்டி!..
இணைப்பு விழாவின் மொத்த கண்ட்ரோலையும் எடுத்து கொண்ட சி விஜயபாஸ்கர்.. களைகட்டும் விழா...
தவெக-வில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் இணையும் பிரம்மாண்ட விழாவின் மொத்த கட்டுப்பாட்டையும் முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் கையில் எடுத்துக்கொண்டு ஏற்பாடுகளைச் செய்து வருவது அரசியல் வட்டாரத்தில் நெகிழ்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதிமுகவிலிருந்து விலகிய நான்கு முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் இன்று முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் தவெக-வில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணையவுள்ளனர்.