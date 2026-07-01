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Last Modified: Wednesday, 1 July 2026 (14:18 IST)

தவெக ஆட்சியை கவிழக்க சதி!.. எம்.எல்.ஏக்களுக்கு 50 கோடி வரை பேரம்!.. நிர்மல்குமார் பரபரப்பு பேட்டி!..

stalin vijay
Publish: Wed, 1 Jul 2026 (14:18 IST) Updated: Wed, 1 Jul 2026 (14:20 IST)
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தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் சிடி நிர்மல் குமார் திமுக அரசின் மீது அடுக்கடுக்கான பல புகார்கள் கூறினார்.

தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க கடந்த 40 நாட்களாக திமுக சதி செய்து வருகிறது. தவெக எம்.எல்.ஏக்களிடம் ரூ.50 கோடி தருவதாக பேரம் பேசி வருகிறார்கள். கரூர் கம்பெனி மற்றும் கரூர் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள்தான் இந்த பேரத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள். பேரத்தில் ஈடுபடும் திமுகவினர் கைது என தெரிந்ததும் ஆளுநருக்கு திமுக கடிதம் எழுதியிருக்கிறது. இதுபோன்ற வேலைகளை விட்டுவிட்டு ஸ்டாலின் அரசியலில் இருந்து ஒதுங்க வேண்டும்.

குதிரை பேரத்தில் தொடர்புடைய அனைவரையும் காவல்துறையை கைது செய்ய வேண்டும். எம்.எல்.ஏக்களை விலைக்கு வாங்க முயற்சி செய்வது மிகவும் கேவலமான செயல்.. தவெக அரசு விரைவில் கவிழ்ந்துவிடும் என ஸ்டாலின் தொடர்ந்து பேசி வருவதற்கு இந்த பேரம்தான் காரணம். கோடிகளில் கொள்ளையடித்தவர்கள் தற்போது அதிகாரம் இல்லாமல் துடிக்கிறார்கள்.
திமுகவும் அதிமுகவும் மக்கள் தீர்ப்பை மதிக்கவில்லை.. தவெக எம்.எல்.ஏக்களை யாரும் விலைக்கு வாங்க முடியாது.. எப்போது தேர்தல் வந்தாலும் சந்திக்க தயார்..

nirmal kumar

தவெக எந்த குதிரை பேரத்திலும் ஈடுபடவில்லை. மாற்று கட்சியினர் அவர்களாக விரும்பிதான் எங்கள் கட்சிக்கு வருகிறார்கள். ஏனெனில் அவர்களுகு அங்கு எதிர்காலம் இல்லை.
ராஜினாமா செய்த எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதங்கத்தில் தலைமைச் செயலகத்திற்கு வருகின்றார்கள். நாங்கள் யாரையும் ராஜினாமா செய்ய சொல்லி வற்புறுத்தவில்லை.. அவர்களாகவே செய்கிறார்கள். ஆதங்கத்தில் தலைமைச் செயலகம் வருபவர்களை ஆசுவாசப்படுத்தி நாங்கள் அனுப்பி வைக்கிறோம்..

மகனை தூக்கி நிறுத்தி குறுக்கு வழியில் முயற்சி செய்கிறார் ஸ்டாலின். எம்.எல்.ஏ இளையராஜாவிடம் 35 கோடி கொடுப்பதாக பேரம் பேசியிருக்கிறார்கள். அவர் மட்டுமின்றி  தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் பலரிடம் பேரம் பேசி வருகிறார்கள். செந்தில் பாலாஜியும், அவரின் சகோதரரும்தான் இந்த பேரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். எங்களிடம் ஆதாரம் இருக்கிறது’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.

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