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அம்மாவின் ஆட்சியை விட நல்லாட்சி தரும் விஜய்.. தவெகவில் இணையும் விஜயபாஸ்கர் ஆதரவாளர்கள் கருத்து...
அதிமுகவிலிருந்து விலகி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணையும் முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் இன்று தனது ஆதரவாளர்களுடன் சென்னை வந்துள்ளார்.
அண்மையில் தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்த அவர், இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் தவெக-வில் இணைகிறார். இதற்காக அவரது சொந்த மாவட்டமான புதுக்கோட்டையிலிருந்து சுமார் 200 பேருந்துகளில் ஆயிரக்கணக்கான ஆதரவாளர்கள் சென்னைக்குத் திரண்டு வந்துள்ளனர்.
சென்னை வந்திறங்கிய விஜயபாஸ்கரின் ஆதரவாளர்கள் யூடியூப் சேனல்களுக்கும் ஊடகங்களுக்கும் அளித்து வரும் பேட்டிகள் தற்போது தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய கிளப்பியுள்ளன. குறிப்பாக, "மறைந்த முதல்வர் அம்மாவின் ஆட்சியை விட, தற்போது இருக்கும் முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஆட்சி மிகச் சிறப்பாக இருக்கிறது; தமிழ்நாட்டில் ஒரு நல்லாட்சி நடந்து வருகிறது" என்று அவர்கள் வெளிப்படையாக பாராட்டி பேசி வருகின்றனர்.
மேலும், இத்தனை ஆண்டுகள் அதிமுக-வில் உழைத்தும் தங்களுக்கு அங்கு எந்தவிதமான மதிப்பும் மரியாதையும் கிடைக்கவில்லை என்றும், இபிஎஸ் தலைமையிலான தற்போதைய அதிமுகவில் தொண்டர்கள் புறக்கணிக்கப்படுவதாகவும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
தங்களின் தலைவர் விஜயபாஸ்கர் எடுக்கும் இந்த அதிரடி முடிவுக்கு துணையாக தாங்களும் தவெக-வில் இணைந்து இந்த நல்லாட்சிக்கு ஆதரவு கொடுப்போம் என அவர்கள் பிரகடனம் செய்துள்ளனர். கொங்கு மற்றும் புதுக்கோட்டை மண்டல அதிமுகவின் முக்கிய தூணாக இருந்த விஜயபாஸ்கரின் இந்த முடிவு, அதிமுக தலைமைக்கு மிகப்பெரிய பலவீனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
ஒரே வருடத்தில் பல்லிளித்த திருவிக பேருந்து நிலையம்.. கொதிப்படையும் பயணிகள்..
சென்னை திருவிக நகரில் திறந்து வைக்கப்பட்டு ஓராண்டு கூட நிறைவடையாத புதிய பேருந்து நிலையத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பல்வேறு குறைபாடுகள் தற்போது பொதுமக்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. கடந்த திமுக ஆட்சியின் போது, திரு. வி. க. நகரில் சுமார் 6.5 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட இந்த புதிய பேருந்து நிலையம் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைக்கப்பட்டது.
4 முன்னாள் அமைச்சர்கள், 8 முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்கள்.. இன்று தவெகவில் இணைபவர்களின் லிஸ்ட்..
அதிமுகவிலிருந்து விலகிய முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இன்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைய உள்ளதால் தமிழக அரசியல் களம் பெரும் பரபரப்படைந்துள்ளது. தங்களின் பதவிகளை ராஜினாமா செய்த இந்த சீனியர் தலைவர்கள், அமைச்சர்கள் புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜூனா முன்னிலையில் இன்று காலை 10 மணிக்கு கட்சியில் இணைகின்றனர். இதற்காகத் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து தொண்டர்கள் கூட்டம் கூட்டமாகச் சென்னைக்கு வந்த வண்ணம் உள்ளனர்.
அம்மாவின் ஆட்சியை விட நல்லாட்சி தரும் விஜய்.. தவெகவில் இணையும் விஜயபாஸ்கர் ஆதரவாளர்கள் கருத்து...
த.வெ.க எம்.எல்.ஏ-வுக்கு ரூ.35 கோடி பேரம்: செந்தில் பாலாஜி, அசோக் குமார் மீது பாய்ந்தது வழக்கு..
200 பேருந்துகளில் சென்னைக்கு குவிந்த விஜயபாஸ்கர் ஆதரவு.. இன்று தவெகவில் இணைகிறார்...
புதுக்கோட்டை மற்றும் கரூர் மாவட்டங்கள் இன்று அதிரடி அரசியல் திருப்பத்தை கண்டுள்ளன. அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர்களான சி.விஜயபாஸ்கர் மற்றும் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோரின் தீவிர ஆதரவாளர்களும், ஆயிரக்கணக்கான அதிமுக தொண்டர்களும் திரளாக திரண்டு தமிழக வெற்றி கழகத்தில் தங்களை இணைத்து கொள்ள வந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.