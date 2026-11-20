நர்ஸ் வேலைக்கு காத்திருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி! தவெக ஆட்சியில் ஒப்பந்த நர்ஸ்கள் நிரந்தரம்..
தமிழகத்தில் பல ஆண்டுகளாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றி வரும் செவிலியர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் செய்தியாக, 2,500 செவிலியர் பணியிடங்களை நிரந்தரமாக்கும் நடவடிக்கையை தமிழக அரசு வேகப்படுத்தியுள்ளது. சட்டப்பேரவை சுகாதாரத்துறை மானியக் கோரிக்கையில் வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பின் அடிப்படையில், இந்த பணியிடங்களை லெவல்-14 காலமுறை ஊதியத்தில் உருவாக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
இதில் மருத்துவம் மற்றும் ஊரக சுகாதார சேவைகள் இயக்குநர் கட்டுப்பாட்டில் 525 இடங்களும், மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குநர் கட்டுப்பாட்டில் 1,975 இடங்களும் நிரப்பப்பட உள்ளன. இதற்கு ஆண்டு தொடர் செலவாக சுமார் ரூ.115.51 கோடி தேவைப்படும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
சுகாதாரத்துறை துணைச் செயலாளர் அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில், நிறுவனம் வாரியான பணியிட விவரங்கள், திருத்திய செலவு விவரங்களுடன் ஒருங்கிணைந்த கருத்துருவை மிக அவசரமாக அனுப்புமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவு நிறைவேற்றப்பட்டால், 2,500 செவிலியர்கள் நிரந்தர அரசு ஊழியர்களாக மாறி, காலமுறை ஊதியம், பஞ்சப்படி, ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட அனைத்து சலுகைகளையும் பெறுவார்கள். நீண்டகாலக் கோரிக்கை நிறைவேற உள்ளதால் செவிலியர்கள் மற்றும் மருத்துவத் துறை ஊழியர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பும் உற்சாகமும் ஏற்பட்டுள்ளது.