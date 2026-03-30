ரஜினி செஞ்ச அதே தப்பு!. விஜய் கட்சியை கலைத்துவிடுவது நல்லது!.. அமீர் கோபம்!..
நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பவர் விஜய். தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு துவங்கினார் விஜய். அதோடு தான் நடித்த ஜனநாயகன் திரைப்படமே தனது கடைசி திரைப்படம் எனவும் அறிவித்தார். அதன்பின் கட்சி பணிகள் வேகமெடுக்க துவங்கியது. தங்களோடு கூட்டணிக்கு வருபவர்களுக்கு ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு எனவும் அறிவித்தார். ஆனால் புதிய கட்சி என்பதால் யாரும் அவரை நம்பி செல்லவில்லை..
அதேநேரம் விஜய் 10 சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குகளை வாங்குவார் என பல கருத்துக்கணிப்புகளும் சொன்னது. எதிர்பார்த்தது போலவே விஜய் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தனித்து களம் காண்கிறார். நேற்று 234 தொகுதிகளின் வேட்பாளர் பட்டியலை விஜய் அறிவித்தார்.
ஒருபக்கம் திமுக எதிர்ப்பு கொள்கை விஜய் பின்பற்றி வருகிறார். எந்த மேடையில் பேசினாலும் முதல்வர் ஸ்டாலினையும் திமுகவையும் மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசி வருகிறார். அதேபோல், விஜயின் பேச்சுக்கு இயக்குனர் அமீர் தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்..
இந்நிலையில், அமீர் தெரிவித்துள்ள கருத்தில் ‘அன்று ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வந்ததும் அவரை எதிர்த்தேன்.. தன்னை திருத்திக் கொண்டு அவ்வர் அரசியலில் இருந்து விலகி மீண்டும் நடிக்க சென்றார்.. இன்று விஜயும் அரசியல் பற்றி எதுவும் தெரியாமல் கட்சி துவங்கியிருக்கிறார்.. விஜயும் கட்சியை கலைத்துவிட்டு சென்றால் அவருக்கு அது நல்லது’ என கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார்..