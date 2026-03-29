ஞாயிறு, 29 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: ஞாயிறு, 29 மார்ச் 2026 (11:54 IST)

வலியோடு வந்துருக்கேன்!.. எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க!.. நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் விஜய் கோரிக்கை!...

vijay
தமிழக விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல்முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது. தனித்து போட்டாலும் 234 தொகுதிகளிலும் தவெக வேட்பாளர்களை களமிறக்குகிறார் விஜய். ஒருபக்கம் கடந்த 2 7ம் தேதி சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் 234 வேட்பாளர்களையும் அறிவிக்கவிருந்தார் விஜய். ஆனால் தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி கொடுக்கவில்லை..

இந்நிலையில், தற்போது நுங்கம்பாக்கத்தில் ஒரு நட்சத்திர ஹோட்டலில் வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்யும் கூட்டத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் கலந்துகொண்டார்.

அப்போது பேசிய விஜய் ‘அரசியலுக்கு வந்த பின் எனக்கு பல வலிகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள். எல்லா வலிளையும் தாங்கிக் கொண்டு உங்களிடம் வந்துள்ளேன். ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் நான்தான் வேட்பாளர் என நினைத்து ஓட்டு போடுங்கள்.. நான் வேறு.. வேட்பாளர் வேறு அல்ல.. வெளிநாட்டில் இருப்பவர்கள் விமானத்தில் வந்து ஓட்டு போடுங்கள்.. இளைஞர்கள் காலையிலேயே சென்று ஓட்டு போடுங்கள்.. எனக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கள்.. நல்லதே நடக்கும்.. வெற்றி நிச்சயம்’ என பேசினார்..

அதன்பின் வேட்பாளர் பட்டியலை விஜய் அறிவித்தார். அதன்படி தான் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுவதாக விஜய் அறிவித்தார். மேலும்,

வில்லிவாக்கம் - ஆதவ் அர்ஜுனா
என்.ஆனந்த் - தி நகர்
செங்கோட்டையன் - கோபிச்செட்டிபாளையம்
கேஜி அருண்ராஜ் - திருச்சங்கோடு
சிடி நிர்மல்குமார் - திருப்பரங்குன்றம்

ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிடுவதாக விஜய் அறிவித்தார். மற்ற தொகுதி வேட்பாளர்களை அவர் அறிவித்து வருகிறார். விரைவில் முழு விபரம் வெளியிடப்படும்.

