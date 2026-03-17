செவ்வாய், 17 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 17 மார்ச் 2026 (12:40 IST)

ஆகாஷ் மரண வழக்கு!. காவலர்கள் தப்பி ஓட்டமா?!..

சில நாட்களுக்கு முன்பு சிவகங்கை மாவட்டம் மானா மதுரையில் சாலையில் நடந்து கொண்டிருந்த சிலரை அறிவாளால் வெட்டியதாக எழுந்த புகாரில் கைது செய்யப்பட்ட ஆகாஷ் என்ற இளைஞர் காவல்துறை விசாரணையில் உயிரிழந்தார். போலீசாரே அவரின் காலை உடைத்து விட்டு கீழே விழுந்ததில் கால் உடைந்ததாக நாடகமாடியது தெரியவந்த்து. ஏனெனில் ஆகாசின் வாக்குமூலமும் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது..

இதையடுத்து ஆகாசின் மரணத்திற்கு காரணமான போலீஸ் அதிகாரிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக் கூறி ஆகாஷின் குடும்பத்தினரும், உறவினர்களும் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். அதன்பின் பேச்சு வார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு அவர்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டனர். விஷயம் பூதாகரமானதால் ஆகாஷ் மரண வழக்கில் தொடர்புள்ள போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு டிஜிபி சம்மன் அனுப்பினார்.

ஆனால் சம்மனை கொடுக்க சென்றபோது அவர்களில் பலரும் வீட்டில் இல்லை என சொல்லப்பட்டது. அதாவது அவர்கள் தலைமறைவாகிவிட்டனர். எனவே, விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு அவர்களின் வீட்டில் சம்மன் ஒட்டப்பட்டிருக்கிறது. இந்நிலையில்தான், சிவகங்கை மாவட்ட எஸ்.பிக்கு சமூக ஆர்வலர் ஹென்றி திஃபேன் கடிதம் காவலர்கள் தலைமறைவானது பற்றி கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார். மேலும், சஸ்பெண்ட்டான ஒரு காவலர் வெளிநாட்டுக்கு தப்பி சென்றுவிட்டதாகவும் அவர் அதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

