5 நாள் முன்னாடிதான் கொடுத்தீங்க.. ஒன்றைரை மாசமா போராடினீங்களா?!.. தவெக புகாரை மறுக்கும் வேலூர் காவல்துறை...
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அங்கே ஏராளமான மக்கள் கூடியதால் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். எங்கள் மீது எந்த தவறும் இல்லை.. மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டியது காவல்துறைதான். நாங்கள் கேட்ட இடத்தில் போலீஸ் அனுமதி கொடுக்கவில்லை என தவெக சொன்னது. ஆனால் போலீசாரோ ‘நாங்கள் சொன்ன எந்த அறிவுரையும் தவெக கேட்கவில்லை.. விஜய் தாமதமாக வந்ததால் பல மடங்கு கூட்டம் கூடி விட்டது.. காவல்துறை மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தது.. இது முழுக்க முழுக்க தவெகவின் தவறு’ என சொன்னது..
கரூர் சம்பவத்தில் திமுகவினர் விஜயை கடுமையாக விமர்சித்தார்கள்.. இது விஜய்க்கு மிகவும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியது.. இந்த கோபம் நேற்று வேலூரில் பேசிய போது கூட தெரிந்தது.
கரூர் சம்பவத்திற்கு பின் விஜய் கலந்து கொள்ளும் பொதுக்கூட்டங்களுக்கு போலீசார் நிறைய கட்டுப்பாடுகளை விதித்தார்கள்.. குறிப்பாக அனுமதி சீட்டுடன் இவ்வளவு பேர்தான் கலந்து கொள்ள வேண்டும்.. மருத்துவ வசதி, தண்ணீர் வசதி, ஆம்புலன்ஸ் வசதி செய்திருக்க வேண்டும் என பல கட்டுப்பாடுகளை விதித்தார்கள்.
அதை தவெக பின்பற்றினாலும் இறுதி நேரத்தில் அனுமதி சீட்டு இல்லாமல் பலரும் உள்ளே புகுந்து விடும் சம்பவமும் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது.. நேற்று வேலூரிலும் அது நடந்தது. வேலூரில் நேற்று பேசிய விஜய் ‘எங்களை நீங்கள் நண்பர்களாக பார்க்கிறீர்கள் என்றால் ஏன் சார் தவெக கூட்டத்திற்கு அனுமதி கொடுக்க மறுக்கிறீர்கள்?’ என்று தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினை பார்த்து கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்..
ஒருபக்கம் செய்தியாளரிடம் பேசும் தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளான ஆதவ் அர்ஜுனா, சிடி நிர்மல் குமார் ஆகியோர் மற்ற அரசியல் கட்சிகளுக்கு பொதுக்கூட்டம் என்றால் உடனே அனுமதி கொடுக்கும் காவல்துறை எங்களுக்கு மட்டும் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு விண்ணப்பம் கொடுக்க வேண்டும் என சொல்கிறார்கள்.. அது நடைமுறையில் சாத்தியம் இல்லை.. அதோடு ஏராளமான கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கிறார்கள்.. வேலூரில் பொதுக்கூட்டம் நடத்த அனுமதி வாங்க ஒன்றரை மாதங்களாக போராடினோம்’ எனவும் புகார் சொன்னார்கள்.
இந்நிலையில், இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்துள்ள வேலூர் காவல் துறை ‘5 நாட்களுக்கு முன்பு மனு அளித்துவிட்டு ஒன்றரை மாதங்களாக போராடியதாக தவெக சொல்வது உண்மைக்கு புறம்பானது.. 4900 பேர் மட்டுமே கலந்து கொள்வார்கள் என சொல்லிவிட்டு 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டார்கள்.. உயர்நீதிமன்றத்தின் அறிவுத்தல்கள், தமிழ்நாடு அரசாணை ஆகியவற்றை தவெக மீறியிருக்கிறது’ என கூறியுள்ளது.