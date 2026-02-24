செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026 (08:50 IST)

5 நாள் முன்னாடிதான் கொடுத்தீங்க.. ஒன்றைரை மாசமா போராடினீங்களா?!.. தவெக புகாரை மறுக்கும் வேலூர் காவல்துறை...

vijay
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அங்கே ஏராளமான மக்கள் கூடியதால் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். எங்கள் மீது எந்த தவறும் இல்லை.. மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டியது காவல்துறைதான். நாங்கள் கேட்ட இடத்தில் போலீஸ் அனுமதி கொடுக்கவில்லை என தவெக சொன்னது. ஆனால் போலீசாரோ ‘நாங்கள் சொன்ன எந்த அறிவுரையும் தவெக கேட்கவில்லை.. விஜய் தாமதமாக வந்ததால் பல மடங்கு கூட்டம் கூடி விட்டது.. காவல்துறை மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தது.. இது முழுக்க முழுக்க தவெகவின் தவறு’ என சொன்னது..

கரூர் சம்பவத்தில் திமுகவினர் விஜயை கடுமையாக விமர்சித்தார்கள்.. இது விஜய்க்கு மிகவும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியது.. இந்த கோபம் நேற்று வேலூரில் பேசிய போது கூட தெரிந்தது.
கரூர் சம்பவத்திற்கு பின் விஜய் கலந்து கொள்ளும் பொதுக்கூட்டங்களுக்கு போலீசார் நிறைய கட்டுப்பாடுகளை விதித்தார்கள்.. குறிப்பாக அனுமதி சீட்டுடன் இவ்வளவு பேர்தான் கலந்து கொள்ள வேண்டும்..  மருத்துவ வசதி, தண்ணீர் வசதி, ஆம்புலன்ஸ் வசதி செய்திருக்க வேண்டும் என பல கட்டுப்பாடுகளை விதித்தார்கள்.

அதை தவெக பின்பற்றினாலும் இறுதி நேரத்தில் அனுமதி சீட்டு இல்லாமல் பலரும் உள்ளே புகுந்து விடும் சம்பவமும் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது.. நேற்று வேலூரிலும் அது நடந்தது. வேலூரில் நேற்று பேசிய விஜய் ‘எங்களை நீங்கள் நண்பர்களாக பார்க்கிறீர்கள் என்றால் ஏன் சார் தவெக கூட்டத்திற்கு அனுமதி கொடுக்க மறுக்கிறீர்கள்?’ என்று தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினை பார்த்து கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்..

ஒருபக்கம் செய்தியாளரிடம் பேசும் தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளான ஆதவ் அர்ஜுனா, சிடி நிர்மல் குமார் ஆகியோர் மற்ற அரசியல் கட்சிகளுக்கு பொதுக்கூட்டம் என்றால் உடனே அனுமதி கொடுக்கும் காவல்துறை எங்களுக்கு மட்டும் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு விண்ணப்பம் கொடுக்க வேண்டும் என சொல்கிறார்கள்.. அது நடைமுறையில் சாத்தியம் இல்லை.. அதோடு ஏராளமான கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கிறார்கள்.. வேலூரில் பொதுக்கூட்டம் நடத்த அனுமதி வாங்க ஒன்றரை மாதங்களாக போராடினோம்’ எனவும் புகார் சொன்னார்கள்.

இந்நிலையில், இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்துள்ள வேலூர் காவல் துறை ‘5  நாட்களுக்கு முன்பு மனு அளித்துவிட்டு ஒன்றரை மாதங்களாக போராடியதாக தவெக சொல்வது உண்மைக்கு புறம்பானது.. 4900 பேர் மட்டுமே கலந்து கொள்வார்கள் என சொல்லிவிட்டு 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டார்கள்.. உயர்நீதிமன்றத்தின் அறிவுத்தல்கள், தமிழ்நாடு அரசாணை ஆகியவற்றை தவெக மீறியிருக்கிறது’ என கூறியுள்ளது.

மார்ச் 1-ஆம் தேதி வரை மழை பெய்யும்: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்..!

மார்ச் 1-ஆம் தேதி வரை மழை பெய்யும்: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்..!தென்தமிழகம் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மார்ச் 1-ஆம் தேதி வரை மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

புறப்பட்ட 20 நிமிடங்களிலேயே விபத்துக்குள்ளான டெல்லி விமானம்.. எத்தனை பேர் பலி?

புறப்பட்ட 20 நிமிடங்களிலேயே விபத்துக்குள்ளான டெல்லி விமானம்.. எத்தனை பேர் பலி?ராஞ்சி விமான நிலையத்திலிருந்து டெல்லி நோக்கி புறப்பட்ட ஆம்புலன்ஸ் விமானம், புறப்பட்ட 20 நிமிடங்களிலேயே கட்டுப்பாட்டு அறையுடனான தொடர்பை இழந்து வனப்பகுதியில் விழுந்து நொறுங்கியது.

நீட் தேர்வால் கல்வியின் தரம் குறைகிறதா? உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி கவலை..!

நீட் தேர்வால் கல்வியின் தரம் குறைகிறதா? உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி கவலை..!முதுநிலை மருத்துவப் படிப்பிற்கான கட்-ஆப் மதிப்பெண்கள் பெருமளவு குறைக்கப்பட்டிருப்பது மருத்துவ கல்வியின் தரத்தை பாதிக்குமா என்பது குறித்து உச்சநீதிமன்றம் கவலை தெரிவித்துள்ளது.

திருமண வீட்டில் நாய் குரைத்ததால் விபரீதம்.. நாற்காலிகள், கம்பிகளால் தாக்குதல்.. ரத்து செய்யப்பட்ட திருமணம்..!

திருமண வீட்டில் நாய் குரைத்ததால் விபரீதம்.. நாற்காலிகள், கம்பிகளால் தாக்குதல்.. ரத்து செய்யப்பட்ட திருமணம்..!உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் பதேபூர் மாவட்டத்தில் நாய் குரைத்த விவகாரத்தில் ஏற்பட்ட மோதலில் ஒரு திருமண விழா பாதியிலேயே நின்றது.

மூச்சுத்திணறல்!.. நல்லகண்ணு உடல்நிலையில் பின்னடைவு!..

மூச்சுத்திணறல்!.. நல்லகண்ணு உடல்நிலையில் பின்னடைவு!..இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் நல்ல கண்ணு. இவருக்கு வயது 101. ஆனாலும் அரசியலில் ஆக்டிவாக செயல்பட்டு வந்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com