திங்கள், 4 மே 2026
Last Modified: திங்கள், 4 மே 2026 (18:09 IST)

ஜெயக்குமாரை தோற்கடித்த ஆட்டோ டிரைவர்!.. ராயபுரத்தில் வெற்றி பெற்ற தவெக!..

அதிமுக ஆட்சியில் பலமுறை எம்எல்ஏவாகவும், அமைச்சராகவும் இருந்தவர் ஜெயக்குமார். அதிமுக ஆட்சியில் சபாநாயகராகவும் ஜெயக்குமார் இருந்திருக்கிறார். முதல் முறையாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வரான போது அதிமுகவின் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் போலவும், செய்தி தொடர்பாளர் போலவும் தலைமை செயலகத்தில் தினமும் செய்தியாளர்களை சந்தித்து எதிர்க்கட்சியான திமுகவின் விமர்சனங்களுக்கு பதில் கூறிவந்தார்..

ஜெயக்குமார் வடசென்னை பகுதியை சேர்ந்தவர். தொடர்ந்து ராயபுரம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று வந்தார். ஆனால் கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் ராயபுரம் தொகுதியில் ஜெயக்குமார் தோல்வியடைந்தார். தற்போது 2026 தேர்தலிலும் அதே தொகுதியில் ஜெயக்குமார் போட்டியிட்டார்.

ஆனால் வெறும் 17,792 வாக்குகளை மட்டுமே பெற்று ஜெயக்குமார் தோல்வி அடைந்திருக்கிறார். அந்த தொகுதியில் சாதாரண ஆட்டோ ஓட்டுநராக தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட விஜய் தாமு 57,689 வாக்குகள் பெற்று ஜெயக்குமாரை தோல்வியடைய செய்துள்ளார்.மேலும் அந்த தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் சுபேர்கான் 44,160 வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறார்.

பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் வெற்றி!.. தவெகவினர் கொண்டாட்டம்!...தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் தொகுதி மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி என இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டார்.

கொளத்தூரில் முக ஸ்டாலின் தோல்வி!.. திமுகவினர் ஷாக்!...தமிழக சட்டசபை முடிவுகள் வெளியாகி வரும் நிலையில் எல்லாமே பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. பெரும்பாலான முடிவுகள் யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒன்றாகவே இருக்கிறது.

திடீரென மாறிய டிரெண்ட்.. திமுக 2ஆம் இடம்.. 3வது இடத்தில் அதிமுக.. யார் யாருக்கு எத்தனை தொகுதிகள்2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையில், மதியத்திற்கு பிறகு அரசியல் களம் பெரும் பரபரப்பை கண்டுள்ளது. தொடக்கத்தில் இழுபறியாக இருந்த முன்னணி நிலவரங்கள் தற்போது அதிரடியாக மாறி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் அசைக்க முடியாத முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது.

முதல்வர் பதவி முதல் 5 வருட ஆட்சி வரை!.. விஜய் முன்னால் இருக்கும் சவால்கள்!..தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் தற்போது எண்ணப்பட்டு வருகிறது. யாரும் எதிர்பார்க்காத விதமாக விஜய் தொடங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலையில் இருக்கிறது.

ஜெயகுமார் டெபாசிட் இழப்பு.. எல் முருகன் பின்னடைவு.. தமிழிசை பின்னடைவு.. ஓங்கி அடித்த விஜய் அலை..!2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் அதிமுக மற்றும் பாஜக ஆகிய இரு கட்சிகளுக்கும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. தமிழகம் முழுவதும் வீசி வரும் "விஜய் அலை", அரசியல் களத்தின் மூத்த தலைவர்களையும் கோட்டைகளையும் தகர்த்து எறிந்துள்ளது.

