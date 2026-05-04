திங்கள், 4 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By
Last Updated : திங்கள், 4 மே 2026 (16:18 IST)

கொளத்தூரில் முக ஸ்டாலின் தோல்வி!.. திமுகவினர் ஷாக்!...

mk stalin
தமிழக சட்டசபை முடிவுகள் வெளியாகி வரும் நிலையில் எல்லாமே பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. பெரும்பாலான முடிவுகள் யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒன்றாகவே இருக்கிறது. வாக்கு எண்ணிக்கை துவங்கியது முதலே விஜயின் தவெக முன்னிலை வகித்தது ஆச்சரியமாக பார்க்கப்பட்டது.

அதைவிட ஆச்சரியம் மற்றும் அதிர்ச்சி என்னவெஇல் திமுக தலைவரும், முதல்வருமான முக ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் பின்னடைவு என வெளியான செய்திதான்.
இடையில் சில சுற்றுகளில் அவர் முன்னிலைக்கு வந்தாலும் அதன்பின் தொடர்ந்து பின்னடைவு சந்தித்து வந்தார்...

தற்போது கொளத்தூர் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் முக ஸ்டாலின் தோல்வி அடைந்திருக்கிறார்.  தவெக வேட்பாளர் வி.கே.எஸ்.பாபு 82210 வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்றிருக்கிறார். ஸ்டாலின் 72988 வாக்குகளை பெற்று 9222 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்திருக்கிறார். இதற்கு முன் 3 முறை கொளத்தூர் தொகுதியில் ஸ்டாலின் வெற்றி பெற்றார். தற்போது 4வது முறை போட்டியிட்டதில் தோல்வியை சந்தித்திருக்கிறார்

திமுகவே மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் என திமுகவினர் நம்பிக்கையோடு இருந்த நிலையில், திமுக தலைவரும், முதல்வர் வேட்பாளருமான மு.க ஸ்டாலினை தோல்வி அடைந்திருப்பது திமுகவினரிடமும், அக்கட்சியின் ஆதரவாளர்களிடமும் பெரும் சோகத்தையும், அதிர்ச்சியும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..

ஊழல்.. போதைக் கலாச்சாரம்.. விஜய் மீது காட்டிய வெறுப்பு?.. திமுக தோல்வியடைய காரணங்கள்!..

ஊழல்.. போதைக் கலாச்சாரம்.. விஜய் மீது காட்டிய வெறுப்பு?.. திமுக தோல்வியடைய காரணங்கள்!..தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்துள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்கு எண்ணிக்கை தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.

தவெக வேட்பாளர் பிரபு வாங்கிய ஓட்டில் 4ல் 1 பகுதி கூட சீமான் வாங்கவில்லை.. 4வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்ட பரிதாபம்..!

தவெக வேட்பாளர் பிரபு வாங்கிய ஓட்டில் 4ல் 1 பகுதி கூட சீமான் வாங்கவில்லை.. 4வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்ட பரிதாபம்..!2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் நாம் தமிழர் கட்சிக்கும் அதன் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானுக்கும் மிகப்பெரிய அரசியல் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, காரைக்குடி தொகுதியின் வாக்கு விபரங்களை ஆராயும்போது, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் எழுச்சி எந்தளவிற்கு மற்ற கட்சிகளை பாதித்துள்ளது என்பது தெளிவாகிறது.

திருச்சி கிழக்கில் த்ரிஷா போட்டியா? ஜெயித்தால் அமைச்சர் ஆவாரா?

திருச்சி கிழக்கில் த்ரிஷா போட்டியா? ஜெயித்தால் அமைச்சர் ஆவாரா?2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையில் தமிழக வெற்றி கழகம் மிகப்பெரிய வெற்றியை நோக்கி முன்னேறி வருகிறது. தற்போதைய நிலவரப்படி, தவெக 108 தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்து முதலிடத்தில் உள்ளது. அதிமுக 66 இடங்களிலும், ஆளுங்கட்சியான திமுக 61 இடங்களிலும் முன்னிலை பெற்றுள்ளன.

தவெகவுடன் காங்கிரஸ் சேர்ந்திருந்தால் 30-40 எம்.எல்.ஏ கிடைச்சிருக்கும்.. ப.சிதம்பரம், செல்வப்பெருந்தகை செய்த வேலை..

தவெகவுடன் காங்கிரஸ் சேர்ந்திருந்தால் 30-40 எம்.எல்.ஏ கிடைச்சிருக்கும்.. ப.சிதம்பரம், செல்வப்பெருந்தகை செய்த வேலை..2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் ஆளும் திமுக கூட்டணிக்கு மிகப்பெரிய நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, தமிழக வெற்றி கழகம் பெற்றுள்ள அசுரத்தனமான வாக்கு சதவீதம், திமுகவின் வெற்றி வாய்ப்புகளை பல இடங்களில் பறித்துள்ளது. இந்த சூழலில், "ஒருவேளை தவெக-வுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைத்திருந்தால், திமுக படுதோல்வியை சந்தித்திருக்கும், அதுமட்டுமின்றி காங்கிரஸ் 50 தொகுதிகளை பெற்றிருந்தால் அதில் 30-40 எம்.எல்.ஏக்கள் ஜெயித்திருப்பார்கள் என்ற விவாதம் அரசியல் அரங்கில் அனலைக் கிளப்பியுள்ளது.

எம்ஜிஆர் கூட செய்யாத சாதனையை முதல் தேர்தலில் செய்த விஜய்.. சொல்லி அடித்த தவெக..!

எம்ஜிஆர் கூட செய்யாத சாதனையை முதல் தேர்தலில் செய்த விஜய்.. சொல்லி அடித்த தவெக..!தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் அரை நூற்றாண்டுகாலமாக முறியடிக்கப்படாமல் இருந்த புரட்சி தலைவர் எம்.ஜி.ஆரின் சாதனையை, நடிகர் விஜய் தனது முதல் தேர்தலிலேயே தகர்த்து எறிந்து புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com