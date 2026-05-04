பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் வெற்றி!.. தவெகவினர் கொண்டாட்டம்!...
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் தொகுதி மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி என இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டார். இந்நிலையில், இன்று காலை முதல் சட்டசபை தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகிறது.
இதில் துவக்கம் முதலே தவெக முன்னிலை வகித்து வருகிறது. தற்போதைய நிலவரப்படி தமிழக வெற்றிக் கழகம் 110 தொகுதிகளிலும், திமுக 72 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 52 தொகுதிகளிலும் முன்னிலை வகித்து வருகிறது..
ஆட்சி அமைக்க தவெகவுக்கு இன்னும் 8 தொகுதிகள் மட்டுமே தேவை. எப்படியும் அதிமுக அல்லது காங்கிரஸ் என ஏதேனும் ஒரு கட்சியின் ஆதரவை பெற்று விஜய் அவர் ஆட்சி அமைப்பார் என தெரிகிறது. இதையடுத்து விஜய் முதல்வராவதும் உறுதியாகியிருக்கிறது. இந்நிலையில் தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூரில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்.
அந்த தொகுதியில் விஜய் 1.12.719 வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார். அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி.சேகர் 62,307 வாக்குகள் பெற்று விஜயிடம் தோல்வி அடைந்திருக்கிறார். அதாவது, 50,412 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் விஜய் வெற்றி பெற்றுள்ளார். ஒருபக்கம், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியிலும் விஜய் முன்னிலை வகித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.