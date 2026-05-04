திங்கள், 4 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By
Last Modified: திங்கள், 4 மே 2026 (18:27 IST)

சர்ட்டிபிகேட் நெக்ஸ்ட்!.. அப்பா, அம்மாவிடம் ஆசிர்வாதம் வாங்க போகும் விஜய்!..

vijay
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக மக்கள் பேராதரவை கொடுத்திருக்கிறார்கள். இன்று காலை வாக்கு எண்ணிக்கை துவங்கியது முதலே தவெக முன்னிலை வகித்து வருகிறது.தற்போதைய நிலவரப்படி தவெக 108 தொகுதிகளிலும், திமுக 73 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 53 தொகுதிகளிலும் முன்னிலையில் இருக்கிறது. ஆட்சி அமைக்க தவெகவுக்கு இன்னும் 10 தொகுதிகள் தேவை. அனேகமாக தவெகவுக்கு அதிமுக உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் ஆதரவு கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதையடுத்து விஜய் முதல்வராவது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டது.

ஒருபக்கம் விஜய் தான் போட்டியிட்ட பெரம்பூர் தொகுதியிலும், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளார். இதையஎடுத்து வெற்றி சான்றிதழை வாங்குவதற்காக விஜய் நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள வாக்கு எண்ணும் மையத்திற்கு விஜய் செல்வதாக செய்திகள் வெளியானது.

ஆனல், நீலாங்கரை வீட்டிலிருந்து கிளம்பிய விஜய் அடையாறில் வசிக்கும் தனது பெற்றோரை சந்திக்க செல்வது தெரியவந்திருக்கிறது.  தனது அப்பா எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் மற்றும் அம்மா சோபா ஆகிய இருவரிடம் ஆசீர்வாதம் வாங்கிவிட்டு அதன்பின் நுங்கம்பாக்கம் சென்று வெற்றி சான்றிதழை வாங்குவார் என சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.  
நீலாங்கரை வீட்டிலிருந்து அடையாறுக்கு விஜய் செல்லும் வழியெங்கும் பொதுமக்களும், விஜயின் ரசிகர்களும், தவெக தொண்டர்களும் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு கொடுத்து வருகிறார்கள்..

பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் வெற்றி!.. தவெகவினர் கொண்டாட்டம்!...

பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் வெற்றி!.. தவெகவினர் கொண்டாட்டம்!...தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் தொகுதி மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி என இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டார்.

கொளத்தூரில் முக ஸ்டாலின் தோல்வி!.. திமுகவினர் ஷாக்!...

கொளத்தூரில் முக ஸ்டாலின் தோல்வி!.. திமுகவினர் ஷாக்!...தமிழக சட்டசபை முடிவுகள் வெளியாகி வரும் நிலையில் எல்லாமே பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. பெரும்பாலான முடிவுகள் யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒன்றாகவே இருக்கிறது.

திடீரென மாறிய டிரெண்ட்.. திமுக 2ஆம் இடம்.. 3வது இடத்தில் அதிமுக.. யார் யாருக்கு எத்தனை தொகுதிகள்

திடீரென மாறிய டிரெண்ட்.. திமுக 2ஆம் இடம்.. 3வது இடத்தில் அதிமுக.. யார் யாருக்கு எத்தனை தொகுதிகள்2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையில், மதியத்திற்கு பிறகு அரசியல் களம் பெரும் பரபரப்பை கண்டுள்ளது. தொடக்கத்தில் இழுபறியாக இருந்த முன்னணி நிலவரங்கள் தற்போது அதிரடியாக மாறி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் அசைக்க முடியாத முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது.

முதல்வர் பதவி முதல் 5 வருட ஆட்சி வரை!.. விஜய் முன்னால் இருக்கும் சவால்கள்!..

முதல்வர் பதவி முதல் 5 வருட ஆட்சி வரை!.. விஜய் முன்னால் இருக்கும் சவால்கள்!..தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் தற்போது எண்ணப்பட்டு வருகிறது. யாரும் எதிர்பார்க்காத விதமாக விஜய் தொடங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலையில் இருக்கிறது.

ஜெயகுமார் டெபாசிட் இழப்பு.. எல் முருகன் பின்னடைவு.. தமிழிசை பின்னடைவு.. ஓங்கி அடித்த விஜய் அலை..!

ஜெயகுமார் டெபாசிட் இழப்பு.. எல் முருகன் பின்னடைவு.. தமிழிசை பின்னடைவு.. ஓங்கி அடித்த விஜய் அலை..!2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் அதிமுக மற்றும் பாஜக ஆகிய இரு கட்சிகளுக்கும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. தமிழகம் முழுவதும் வீசி வரும் "விஜய் அலை", அரசியல் களத்தின் மூத்த தலைவர்களையும் கோட்டைகளையும் தகர்த்து எறிந்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com