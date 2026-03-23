திங்கள், 23 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 23 மார்ச் 2026 (14:00 IST)

டிடிவி தினகரனுக்கு நீங்களே சீட் கொடுங்க!.. பாஜகவிடம் கறார் காட்டும் பழனிச்சாமி!...

தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நெருங்குகிறது. வருகிற 30ம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் துவங்குகிறது. ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது
. ஆனால் தமிழகத்தின் முக்கிய கட்சிகளான அதிமுக மற்றும் திமுக இரண்டு கட்சிகளிலும் கூட்டணி கட்சிகளுக்கான தொகுதி பங்கீட்டில் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை..

திமுகவை ஒப்பிடும் போது அதிமுக மிகவும் குறைவான கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது. அதில் பாஜக மட்டுமே 40க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளை கேட்கிறது. ஆனால் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு அப்படி கொடுக்க விருப்பமில்லை என சொல்லப்பட்டது.
இந்நிலையில்தான், பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் பியூஸ் கோயல் இன்று சென்னை வந்திருக்கிறார்.

எடப்பாடி பழனிச்சாமி மற்றும் கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களுடன் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள ஒரு நட்சத்திர ஹோட்டலில் தொகுதி பங்கீடு பற்றிய பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது. அனேகமாக இன்று அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள அனைத்து கட்சிகளுக்கும் தொகுதி பங்கீடு முடிவு செய்யப்படும் எனத் தெரிகிறது..

இந்நிலையில், பாஜகவுக்கு 45 தொகுதிகளை அதிமுக கொடுக்க வேண்டும். அதில் டிடிவி தினகரனின் அமமுகவுக்கு 10 தொகுதிகளை பாஜக உள் ஒதுக்கீடு செய்யும் எனத்தெரிகிறது. பாஜகவுக்கு 29 தொகுதிகள் போக மீதமுள்ள தொகுதிகளை தாமாக, ஐஜேகே, புதிய நீதி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்க திட்டம் என தகவல் வெளிவந்திருக்கிறது.

தேர்தலில் போட்டியில்லை.. பொன்முடி எடுத்த திடீர் முடிவால் திமுகவினர் அதிர்ச்சி..!தமிழகச் சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், திமுகவின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் அமைச்சருமான க. பொன்முடி இந்த முறை தேர்தலில் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவிக்கவில்லை என்ற தகவல் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தேர்தல் சீட்டுக்கு 5 கோடி கேக்குறாங்க!.. தவெக நிர்வாகிகள் போராட்டம்....நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.

இரட்டை இலை வேண்டா!ம்.. தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிடுங்க!.. அதிமுகவுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த அமித்ஷா..2026 சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திப்பதற்காக அதிமுக பல மாதங்களுக்கு முன்பே பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து விட்டது.

சென்னையில் பியூஸ் கோயல்!.. அதிமுக - பாஜக தொகுதி பங்கீட்டில் உடன்பாடு ஏற்படுமா?...தமிழகத்தில் வருகிற ஏப்ரல் 23ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

ஈரானுக்கு உதவும் இந்திய மக்கள்.. கணவர் கட்டிய தாலியை தானமாக கொடுத்த பெண்..!ஈரான் மீது தொடுக்கப்பட்டுள்ள போரினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொதுமக்களுக்கு உதவும் வகையில், இந்தியாவிலிருந்து, குறிப்பாகக் காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து தங்கம், பணம் மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் நிதியுதவியாக குவிகின்றன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com