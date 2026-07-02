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கரூர் கணக்கு பாக்கி இருக்கு!. விட மாட்டோம்!.. ஆதவ் அர்ஜுனா கோபம்!...
தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த வருடம் செப்டம்பர் மாதம் கரூருக்கு சென்றபோது அங்கே அவரை காண பல்லாயிரம் மக்கள் கூடிவிட்டனர். மதியம் அங்கே வருவதாக சொன்ன விஜய் இரவு 7 மணிக்குதான் வந்தார். இதனால் அவரை பார்ப்பதற்காக பெண்கள், முதியவர்கள், இளைஞர்கள் என பலரும் கூடிவிட்டனர்.
பிரச்சார வேனின் மீது விஜய் பேசிக்கொண்டிருந்த போது அங்கே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டு கூட்ட நெரிசலில் பலரும் சிக்கினர். அதில் 41 பேர் வரை உயிரிழந்தனர். இதற்கு விஜய் தாமதமாக சென்றதே காரணம் என திமுக சொன்னது. சமூகவலைத்தளங்களில் திமுகவினர் விஜயை கடுமையாக விமர்சித்தார்கள். தற்போது கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. ஏற்கனவே இரண்டு முறை தவெக தலைவர் விஜய் டெல்லி சென்று விசாரணையை சந்தித்தார்..
தற்போது விஜய் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். இந்நிலையில்தான் இன்று மாற்றுக் கட்சியினர் தவெகவில் இணையும் விழா மாமல்லபுரத்தில் நடந்தது. அந்த விழாவில் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா ‘கரூரில் எங்களுக்கு கணக்கு வழக்கு இருக்கிறது.. அதை முடிக்காமல் விடமாட்டோம்.. அங்கே நடந்தது என்ன என்பது விஜயபாஸ்கருக்கு தெரியும்.. சட்டம் தன் கடமையை செய்யும்’ எனக் கூறியிருக்கிறார். தற்போது தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க சதி நடந்ததாக எழுந்த புகாரில் காவல்துறை செந்தில் பாலாஜியை தேடுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
பிரச்சார வேனின் மீது விஜய் பேசிக்கொண்டிருந்த போது அங்கே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டு கூட்ட நெரிசலில் பலரும் சிக்கினர். அதில் 41 பேர் வரை உயிரிழந்தனர். இதற்கு விஜய் தாமதமாக சென்றதே காரணம் என திமுக சொன்னது. சமூகவலைத்தளங்களில் திமுகவினர் விஜயை கடுமையாக விமர்சித்தார்கள். தற்போது கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. ஏற்கனவே இரண்டு முறை தவெக தலைவர் விஜய் டெல்லி சென்று விசாரணையை சந்தித்தார்..
தற்போது விஜய் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். இந்நிலையில்தான் இன்று மாற்றுக் கட்சியினர் தவெகவில் இணையும் விழா மாமல்லபுரத்தில் நடந்தது. அந்த விழாவில் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா ‘கரூரில் எங்களுக்கு கணக்கு வழக்கு இருக்கிறது.. அதை முடிக்காமல் விடமாட்டோம்.. அங்கே நடந்தது என்ன என்பது விஜயபாஸ்கருக்கு தெரியும்.. சட்டம் தன் கடமையை செய்யும்’ எனக் கூறியிருக்கிறார். தற்போது தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க சதி நடந்ததாக எழுந்த புகாரில் காவல்துறை செந்தில் பாலாஜியை தேடுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
சட்டவிரோதமாக ஜனநாயகனை பார்த்த 1.20 கோடி பேர்!.. அதிர்ச்சி தகவல்..
காலியான தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த கூடாது: தேர்தல் ஆணையத்தில் அதிமுக புகார்..
தமிழ்நாட்டில் அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் அடுத்தடுத்து தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்து, ஆளும் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்து வருவது பெரும் அரசியல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவ்வாறு எம்.எல்.ஏ-க்கள் விலகியதால் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு, தற்போதைக்கு இடைத்தேர்தல் எதையும் நடத்த கூடாது என்று அதிமுக சார்பில் தேர்தல் ஆணையத்திடம் அதிகாரப்பூர்வமாக மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரு ரூபாய் கூட செலவு செய்யாமல் டிரான்ஸ்பர்.. பத்திரப்பதிவு துறை வரலாற்றில் இதுதான் முதல்முறை...!
தமிழ்நாடு பதிவுத்துறை வரலாற்றில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில், ஒரு ரூபாய் கூட லஞ்சம் அல்லது செலவு இல்லாமல் 132 சார்பதிவாளர்கள் அவர்கள் விருப்பப்பட்ட இடங்களிலேயே பணி மாறுதல் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த அதிரடி மற்றும் வெளிப்படையான நடவடிக்கை பதிவுத்துறை வரலாற்றில் ஒரு புதிய சரித்திர சாதனையாக கருதப்படுகிறது என்று பதிவுத்துறை அலுவலர்கள் சங்கத்தினர் தங்களது மனமார்ந்த பாராட்டுக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது வெறும் டிரைலர் தான் முதல்வரிடம் அனுமதி வாங்கித் தந்தால் மெயின் பிக்சரை காட்டுவோம் இணைப்பு விழாவில் விஜயபாஸ்கர்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும் முக்கிய தலைவருமான சி. விஜயபாஸ்கர் சமீபத்தில் தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்த நிலையில், இன்று நடந்த பிரம்மாண்ட விழாவில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். இவருடன் மற்றொரு முன்னாள் அமைச்சரான எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் உட்பட மேலும் நான்கு முன்னாள் அமைச்சர்களும், எட்டு முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும், ஆயிரக்கணக்கான அதிமுக தொண்டர்களும் தவெக-வில் இணைந்தது தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.