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த.வெ.க எம்.எல்.ஏ-வுக்கு ரூ.35 கோடி பேரம்: செந்தில் பாலாஜி, அசோக் குமார் மீது பாய்ந்தது வழக்கு..
தவெக ஆட்சிக்கு எதிராக வாக்களிக்க, ஆளும் த.வெ.க கட்சியின் உத்தங்கரை தொகுதி எம்.எல்.ஏ டாக்டர் என். இளையராஜாவுக்கு ரூ.35 கோடி பேரம் பேசி, மிரட்டல் விடுத்த விவகாரத்தில் சென்னை காவல்துறை அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இது தொடர்பாகத் தொடுக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் இதுவரை 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கைது செய்யப்பட்ட திருநாவுக்கரசு, நரேஷ் மற்றும் தியாகராஜன் ஆகியோரிடம் நடத்திய விசாரணையில், இந்த குதிரை பேர சதியின் பின்னணியில் முன்னாள் திமுக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் வி. அசோக் குமார் ஆகியோர் இருந்தது தெரியவந்துள்ளது.
இதையடுத்து அவர்கள் இருவர் மீதும் சென்னை திருவல்லிக்கேணி போலிசார் அதிகாரப்பூர்வமாக வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். அரசியல் உத்தி வகுப்பாளர் எனக்கூறி இளையராஜாவைத் தொடர்புகொண்ட கும்பல், ஆட்சிக்கு எதிராக வாக்களிக்குமாறு பேரம் பேசியதும், அதற்கு அவர் மறுத்ததால் கொலை மிரட்டல் விடுத்ததும் அம்பலமாகியுள்ளது.
தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய்யின் த.வெ.க அரசை நிலைகுலைய வைக்க திமுகவினர் முயல்வதாக ஆளுங்கட்சி குற்றம் சாட்டியுள்ள நிலையில், இந்த விவகாரம் தமிழக அரசியலில் பெரும் புயலைக் கிளப்பியுள்ளது.
Edited by Siva
ஒரே வருடத்தில் பல்லிளித்த திருவிக பேருந்து நிலையம்.. கொதிப்படையும் பயணிகள்..
சென்னை திருவிக நகரில் திறந்து வைக்கப்பட்டு ஓராண்டு கூட நிறைவடையாத புதிய பேருந்து நிலையத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பல்வேறு குறைபாடுகள் தற்போது பொதுமக்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. கடந்த திமுக ஆட்சியின் போது, திரு. வி. க. நகரில் சுமார் 6.5 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட இந்த புதிய பேருந்து நிலையம் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைக்கப்பட்டது.
4 முன்னாள் அமைச்சர்கள், 8 முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்கள்.. இன்று தவெகவில் இணைபவர்களின் லிஸ்ட்..
அதிமுகவிலிருந்து விலகிய முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இன்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைய உள்ளதால் தமிழக அரசியல் களம் பெரும் பரபரப்படைந்துள்ளது. தங்களின் பதவிகளை ராஜினாமா செய்த இந்த சீனியர் தலைவர்கள், அமைச்சர்கள் புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜூனா முன்னிலையில் இன்று காலை 10 மணிக்கு கட்சியில் இணைகின்றனர். இதற்காகத் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து தொண்டர்கள் கூட்டம் கூட்டமாகச் சென்னைக்கு வந்த வண்ணம் உள்ளனர்.
அம்மாவின் ஆட்சியை விட நல்லாட்சி தரும் விஜய்.. தவெகவில் இணையும் விஜயபாஸ்கர் ஆதரவாளர்கள் கருத்து...
த.வெ.க எம்.எல்.ஏ-வுக்கு ரூ.35 கோடி பேரம்: செந்தில் பாலாஜி, அசோக் குமார் மீது பாய்ந்தது வழக்கு..
200 பேருந்துகளில் சென்னைக்கு குவிந்த விஜயபாஸ்கர் ஆதரவு.. இன்று தவெகவில் இணைகிறார்...
புதுக்கோட்டை மற்றும் கரூர் மாவட்டங்கள் இன்று அதிரடி அரசியல் திருப்பத்தை கண்டுள்ளன. அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர்களான சி.விஜயபாஸ்கர் மற்றும் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோரின் தீவிர ஆதரவாளர்களும், ஆயிரக்கணக்கான அதிமுக தொண்டர்களும் திரளாக திரண்டு தமிழக வெற்றி கழகத்தில் தங்களை இணைத்து கொள்ள வந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.