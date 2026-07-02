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Last Updated : Thursday, 2 July 2026 (10:45 IST)

செந்தில் பாலாஜியும் தலைமறைவா? வலைவீசி தேடும் கரூர் போலீசார்..

செந்தில் பாலாஜி
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (10:43 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (10:45 IST)
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தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க சதி செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக் குமார் ஆகியோரை போலிசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். ஆளும் தவெக கட்சியின் உத்தங்கரை தொகுதி எம்.எல்.ஏ டாக்டர் என். இளையராஜாவுக்கு ரூ.35 கோடி பேரம் பேசி, மிரட்டல் விடுத்த புகாரின் பேரில் சென்னை மற்றும் கரூர் போலிசார் இந்த அதிரடி வேட்டையில் இறங்கியுள்ளனர்.
 
தற்போது செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அசோக் குமார் ஆகிய இருவரும் தலைமறைவாக உள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், அவர்களை பிடிக்க போலிசார் வலைவீசித் தேடி வருகின்றனர். கரூரில் உள்ள செந்தில் பாலாஜிக்கு சொந்தமான வீடு, பண்ணை வீடுகள் மற்றும் அவருக்கு நெருக்கமானவர்களின் இடங்கள் எனப் பல இடங்களில் கரூர் போலிசார் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
 
ஏற்கனவே இந்த வழக்கில் திருநாவுக்கரசு உட்பட மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த சதியில் தொடர்புடைய பெண் ஒருவர் கொடுத்த ரகசிய வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் தான் போலிசார் கரூரில் பல இடங்களை முற்றுகையிட்டுள்ளனர். செந்தில் பாலாஜி விரைவில் கைது செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதாக வெளியாகும் தகவல்கள், தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் புயலைக் கிளப்பியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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