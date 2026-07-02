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உதயநிதிக்காக கரூர் மக்களை கொன்னுட்டீங்க!.. ஆதவ் அர்ஜுனா பகீர் குற்றச்சாட்டு!...
தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த வருடம் செப்டம்பர் மாதம் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்திற்காக கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அவரை பார்க்க பல ஆயிரம் மக்கள் கூடினர். அப்போது கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு 41 பேர் வரை உயிரிழந்தனர். இது தவெகவுக்கு கரும்புள்ளியாக அமைந்தது. இதற்கு பின்னணியில் அரசியல் சதி இருப்பதாக தவெக நம்புகிறது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை செய்து வருகிறது.
இந்நிலையில், மாற்று கட்சியினர் தவெகவில் இணையும் விழாவில் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கரூர் சம்பவத்திற்கு திமுகவை குற்றம்சாட்டி பேசியிருக்கிறார்.
உதயநிதியின் வாழ்க்கைக்காக காவல்துறையை வைத்துக்கொண்டு எங்களை மக்களை கொன்று குவித்தீர்களே ஸ்டாலின் சார்.. கரூர் கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்ததில் என்ன நடந்தது என்று எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கருக்கு நன்றாக தெரியும். கரூரில் திட்டமிட்ட சூழ்ச்சியை உருவாக்கி கூட்ட நெரிசலை ஏற்படுத்தி மக்களை கொன்றுவிட்டனர். கரூர் தவெக மாவட்ட செயலாளரை செந்தில் பாலாஜி திட்டமிட்டு சிறையில் அடைத்தார்’ என்று அவர் பேசியிருக்கிறார்.
போலீஸ் மூலம் கரூர் மக்களை திமுக கொன்றதாக ஒரு அமைச்சர் பேசியிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஒரு அமைச்சர் இப்படி பேசக்கூடாது.. காவல்துறையினர் மீது இப்படி புகார் சொல்லக்கூடாது என பலரும் சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில், மாற்று கட்சியினர் தவெகவில் இணையும் விழாவில் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கரூர் சம்பவத்திற்கு திமுகவை குற்றம்சாட்டி பேசியிருக்கிறார்.
உதயநிதியின் வாழ்க்கைக்காக காவல்துறையை வைத்துக்கொண்டு எங்களை மக்களை கொன்று குவித்தீர்களே ஸ்டாலின் சார்.. கரூர் கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்ததில் என்ன நடந்தது என்று எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கருக்கு நன்றாக தெரியும். கரூரில் திட்டமிட்ட சூழ்ச்சியை உருவாக்கி கூட்ட நெரிசலை ஏற்படுத்தி மக்களை கொன்றுவிட்டனர். கரூர் தவெக மாவட்ட செயலாளரை செந்தில் பாலாஜி திட்டமிட்டு சிறையில் அடைத்தார்’ என்று அவர் பேசியிருக்கிறார்.
3 மாநிலத்திற்கு இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு.. தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் அறிவிப்பு இல்லை.. ஏன்?
இந்தியாவில் பிகார், மத்திய பிரதேசம் மற்றும் குஜராத் ஆகிய மாநிலங்களில் காலியாகவுள்ள மூன்று சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு ஜூலை 30 ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படும் என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இதற்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் ஜூலை 6 இல் தொடங்கி, ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளன. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் காலியாகவுள்ள 7 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு இந்த அறிவிப்பில் இடைத்தேர்தல் தேதிகள் வெளியிடப்படவில்லை.
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ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி திட்டத்தில் புதிய அம்சம்.. 75 சதவீத பணத்தை எடுக்கலாம்...
மத்திய அரசு சமூக பாதுகாப்புச் சட்டம், 2020-ன் கீழ், பழைய 1952 திட்டத்திற்கு மாற்றாக புதிய 'ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி திட்டம், 2026'-ஐ தற்போது அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இப்புதிய விதிகளின்படி, பிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்களின் தகுதியான மொத்த தொகையில் 75 சதவீத பணத்தை முக்கிய தேவைகளுக்காக பகுதிப் பணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
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காலியான தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த கூடாது: தேர்தல் ஆணையத்தில் அதிமுக புகார்..
தமிழ்நாட்டில் அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் அடுத்தடுத்து தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்து, ஆளும் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்து வருவது பெரும் அரசியல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவ்வாறு எம்.எல்.ஏ-க்கள் விலகியதால் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு, தற்போதைக்கு இடைத்தேர்தல் எதையும் நடத்த கூடாது என்று அதிமுக சார்பில் தேர்தல் ஆணையத்திடம் அதிகாரப்பூர்வமாக மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.