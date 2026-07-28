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Written By Webdunia
Last Updated : Tuesday, 28 July 2026 (17:15 IST)

மீனாட்சி அம்மன் தகோயிலுக்கு சொந்தமான 60 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிலம் முறைகேடு.. அமைச்சர் ரமேஷ் அதிரடி பதிவு

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில்
Written By: Webdunia
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (17:15 IST)
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மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலுக்குச் சொந்தமான 60 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிலம் தனிநபர்களால் முறைகேடாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு அறப்போர் இயக்கம் இதுகுறித்து ஆதாரங்களுடன் புகார் அளித்தும், இதுவரை சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது எந்தவிதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. இந்த முக்கியமான முறைகேடு குறித்து தற்போது கவனத்திற்குக் கொண்டுவந்த அறப்போர் இயக்கத் தோழர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் தெரிவிக்கப்படுகிறது என அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பதிவு செய்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:
 
பொதுச்சொத்துகளையும், கோயிலுக்குச் சொந்தமான சொத்துகளையும் பாதுகாப்பது அரசாங்கத்தின் முதன்மைக் கடமையாகும். இதுபோன்ற ஊழல் மற்றும் நில அபகரிப்புச் செயல்களை ஒருபோதும் சகித்துக்கொள்ள முடியாது. முறையான ஆதாரங்களுடன் இதுபோன்ற முறைகேடுகள் குறித்து புகார்கள் அளிக்கப்பட்டால், அவற்றின் மீது உடனடியாகவும் தீவிரமாகவும் சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளிக்கப்படுகிறது. தவறு செய்தவர்கள் எவராக இருந்தாலும் தப்பிக்க முடியாது.
 
தமிழ்நாடு அரசு கோயில்களின் சொத்துகளை மீட்கவும், வெளிப்படையான நிர்வாகத்தை வழங்கவும் பல அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. மீனாட்சி அம்மன் கோயில் நில முறைகேடு விவகாரத்தில் விரைவில் உரிய விசாரணை நடத்தப்பட்டு, குற்றவாளிகள் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்படுவார்கள். பொதுமக்களும், சமூக ஆர்வலர்களும் இதுபோன்று வெளிச்சத்துக்குக் கொண்டுவரும் ஊழல் புகார்களுக்கு உடனடித் தீர்வு காணப்பட்டு, அரசுத் சொத்துகள் முழுமையாகப் பாதுகாக்கப்படும். இவ்வாறு அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்தார்.
 
 
Edited by Siva
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