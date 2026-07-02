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கணவர் Gay!.. மனைவி எடுத்த விசித்திர முடிவு!.. குவியும் பாராட்டு!...
ஆணுக்கு பெண், பெண்ணுக்கு ஆண் என்பது இயல்பான உறவாக இருந்தாலும் விதிவிலக்காக ஆணுக்கு ஆண், பெண்ணுக்கு பெண் என்கிற உறவுகளும் பல வருடங்களாகவே நடைமுறையில் இருக்கிறது. அது உடலில் ஏற்படும் ஹார்மோன்ஸ் குறைபாடுகள் என மருத்துவர்கள் சொல்கிறார்கள்.
இது அவரவரின் சொந்த விருப்பமாகவும் பார்க்கப்படுவதற்கு. குறிப்பாக அமெரிக்கா போன்ற மேலை நாடுகளில் ஆணுக்கு ஆண், பெண்ணுக்கு பெண் என வாழ்கிறார்கள். ஒரு ஆண் இன்னொரு ஆணையும், ஒரு பெண் மற்றொரு பெண்ணையும் திருமணம் செய்து கொண்டும் வாழ்கிறார்கள். வெளிநாடுகளில் ஒப்பிடும்போது இந்தியாவில் அது குறைவுதான்..
ஆனாலும் இங்கு பல ஆண்களுக்கும் பல பெண்களுக்கும் அப்படிப்பட்ட உணர்வுகள் இருக்கிறது. ஆனால் அதை வெளியே செல்ல பலரும் வெட்கப்படுகிறார்கள். இந்நிலையில்தான், ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்துகொண்டு குழந்தை பிறந்த பிறகு, தான் ஒரு ஒரிண சேர்க்கையாளர் (Gay) என ஒரு கணவன் சொல்ல, அவரை விட்டு பிரிவதற்கு பதில் ஒரே வீட்டில் வாழ முடிவெடுத்த பெண் பலரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியிருக்கிறார்.
வீட்டில் தளத்தில் கணவரும், அவரின் ஆண் பார்ட்னரும் வசிக்க மேலே அந்த பெண் தனது மகனுடன் வசித்து வருவதாக அந்த பெண் சமூக வலைத்தளங்களில் சொல்ல இது தற்போது பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது. திருமணத்திற்கு முன்பு உண்மையை சொல்லாமல் ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையை அந்த நபர் அழித்துவிட்டதாக ஒரு தரப்பினரும், சண்டை போட்டு பிரிவதை விட குழந்தையின் எதிர்காலத்திற்காக பக்குவமாக இந்த முடிவை எடுத்திருப்பது நல்லது என ஒரு தரப்பினரும் வாதம் செய்து வருகிறார்கள்.
இது அவரவரின் சொந்த விருப்பமாகவும் பார்க்கப்படுவதற்கு. குறிப்பாக அமெரிக்கா போன்ற மேலை நாடுகளில் ஆணுக்கு ஆண், பெண்ணுக்கு பெண் என வாழ்கிறார்கள். ஒரு ஆண் இன்னொரு ஆணையும், ஒரு பெண் மற்றொரு பெண்ணையும் திருமணம் செய்து கொண்டும் வாழ்கிறார்கள். வெளிநாடுகளில் ஒப்பிடும்போது இந்தியாவில் அது குறைவுதான்..
ஆனாலும் இங்கு பல ஆண்களுக்கும் பல பெண்களுக்கும் அப்படிப்பட்ட உணர்வுகள் இருக்கிறது. ஆனால் அதை வெளியே செல்ல பலரும் வெட்கப்படுகிறார்கள். இந்நிலையில்தான், ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்துகொண்டு குழந்தை பிறந்த பிறகு, தான் ஒரு ஒரிண சேர்க்கையாளர் (Gay) என ஒரு கணவன் சொல்ல, அவரை விட்டு பிரிவதற்கு பதில் ஒரே வீட்டில் வாழ முடிவெடுத்த பெண் பலரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியிருக்கிறார்.
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கணவர் Gay!.. மனைவி எடுத்த விசித்திர முடிவு!.. குவியும் பாராட்டு!...
3 மாநிலத்திற்கு இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு.. தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் அறிவிப்பு இல்லை.. ஏன்?
இந்தியாவில் பிகார், மத்திய பிரதேசம் மற்றும் குஜராத் ஆகிய மாநிலங்களில் காலியாகவுள்ள மூன்று சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு ஜூலை 30 ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படும் என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இதற்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் ஜூலை 6 இல் தொடங்கி, ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளன. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் காலியாகவுள்ள 7 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு இந்த அறிவிப்பில் இடைத்தேர்தல் தேதிகள் வெளியிடப்படவில்லை.
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ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி திட்டத்தில் புதிய அம்சம்.. 75 சதவீத பணத்தை எடுக்கலாம்...
மத்திய அரசு சமூக பாதுகாப்புச் சட்டம், 2020-ன் கீழ், பழைய 1952 திட்டத்திற்கு மாற்றாக புதிய 'ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி திட்டம், 2026'-ஐ தற்போது அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இப்புதிய விதிகளின்படி, பிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்களின் தகுதியான மொத்த தொகையில் 75 சதவீத பணத்தை முக்கிய தேவைகளுக்காக பகுதிப் பணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம்.