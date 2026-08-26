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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (20:57 IST)

பிரேமலதாவும், சுதீஷும் நல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க!.. ChatGPT சொல்லுது!.. சிரிக்க வைக்கும் தேமுதிக!..

premalatha
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (21:00 IST)
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2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தேமுதிக திமுக கூட்டணியில் சேர்ந்து கொண்டது. அதற்காக தனது சகோதரர் எல்.கே.சுதீஷுக்கு எம்பி பதவியை பிரேமலதா வாங்கிக் கொண்டார். மேலும், தேமுதிகவுக்கு 10 தொகுதிகளையும் அவர் திமுகவிருந்து வாங்கிக் கொண்டார்
 ஆனால், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை அமைத்திருக்கிறது. தேமுதிகவில் பிரேம்லதாவை தவிர யாரும் வெற்றிபெறவில்லை.ஒருபக்கம், தேமுதிக கூட்டணியில் இருந்த பல கட்சிகள் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைத்து விட்டன..

எனவே செய்தியாளர்களிடம் தவெக அரசுக்கு எதிராகவே தேமுதிக எம்.எல்.ஏ பிரேமலதா தொடர்ந்து பேசி வருகிறார். இந்நிலையில்தான் எம்.பி எல்.கே சுதீஷ் கொடுத்த பேட்டி ஒன்றில் ‘சட்டப்பேரவையில் நன்றாக பர்ஃபாம் பண்ணும் பெண் எம்.எல்.ஏக்கள் என்று ChatGPT-யிடம் கேட்டால் பிரேமலதா விஜயகாந்த் பெயர் முதலில் வருகிறது என கூறியிருக்கிறார்.

அதேபோல், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரேமலதா ‘ முதல் முறை சுதீஷ் நாடாளுமன்றம் சென்றிருக்கிறார். யார் சிறந்த எம்.பி என ChatGPT-யிடம் கேட்டால் சுதீஷ் பெயர்தான் முதலில் வருகிறது.. அவர் தமிழ்நாட்டுக்காக நன்றாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவதாக நான் சொல்லவில்லை.. ChatGPT சொல்கிறது’ என கூறியிருக்கிறார். இது பலரையும் சிரிக்க வைத்திருக்கிறது.

தமிழக சட்டசபையில் நன்றாக பர்ஃபார்ம் பண்ணும் பெண் எம்.எல்.ஏ சௌமியா அன்புமணிதான் என நெட்டிசன்கள் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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