  actor rajinikanth reaction about vijay become cm
Last Modified: Tuesday, 12 May 2026 (12:38 IST)

சார் விஜய் முதல்வர் ஆயிட்டார்!.. ரஜினி கொடுத்த ரியாக்‌ஷன்!.. வீடியோ!...

ரஜினியை பார்த்து வளர்ந்தவர்தான் விஜய். விஜயின் படங்களில் இடம் பெறும் பாடல்களில் ரஜினி போஸ்டரையெல்லாம் காட்டுவார்கள். நண்பர்கள் வட்டாரத்திலும் ரஜினியை ‘தலைவர்’ என்றுதான் விஜய் அழைப்பதுண்டு. ஆனால் சினிமாவில் ஒரு கட்டத்தில் ரஜினியை விஜய் தாண்டினார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். ரஜினியை விட விஜயின் படங்கள் அதிக வசூலை பெற்றது. ரஜினியை விட விஜய் அதிக சம்பளம் வாங்கினார்..

இது ரஜினிகாந்தால் தாங்கிக்கொள்ள முடியவில்லை. அதனால்தான் ஜெயிலர் பட விழாவில் காக்கா - கழுகு சொன்னார் என விஜய் ரசிகர்கள் சொல்கிறார்கள். அந்த சம்பத்திற்கு பின் தொடர்ந்து விஜய் ரசிகர்கள் சமூகவலைத்தளங்களில் ரஜினியை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து துவங்கினார்கள். ரஜினி படம் வெளியானாலே அந்த படத்திற்கு எதிரான நெகட்டிவ் விமர்சனங்களை விஜய் ரசிகர்கள் பரப்ப தொடங்கினார்கள்.

தற்போது அதை விஜய் தமிழகத்தின் முதல்வராக மாறியிருக்கிறார். நேற்று முக ஸ்டாலின், அன்புமணி ராமதாஸ், சீமான் வைகோ உள்ளிட்ட பலரையும் விஜய் சந்தித்தார். ஆனால் அவர் ரஜினியை சென்று சந்திக்கவில்லை..

இந்நிலையில்தான், இன்று கர்நாடகா செல்வதற்காக சென்னை விமான நிலையத்திற்கு ரஜினி வந்தபோது அங்கிருந்து ஒருவர் ‘சார் விஜய் முதல்வர் ஆயிட்டார்’ என்று ஏதோ அவரிடம் கேட்க வந்த போது ரஜினி சிரித்துக்கொண்டே எதுவும் சொல்லாமல் கையெடுத்து கும்பிவிட்டு சென்று விட்டார். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வருகிறது.


சொந்த மாவட்டத்தில் என்ன பண்ணி கிழிச்சீங்க?!.. சிவி சண்முகம், வேலுமணியை கிழித்த அதிமுக1..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக மூன்றாவது இடத்திற்கு சென்றுவிட்ட நிலையில் சிவி சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையில் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ஒரு அணியாக ஒன்று சேர்ந்துள்ளனர்.

1 ஓட்டு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற தவெக எம்.எல்.ஏ நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ள தடை: நீதிமன்றம்தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் தொகுதி தேர்தல் முடிவு குறித்த வழக்கில், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று மிக முக்கியமான தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.

மது விற்பனை என்பது ஒரு அரசின் பணியாக ஒருபோதும் இருக்கக்கூடாது: கமல்ஹாசன்தமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்கள் 717 டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவிட்டிருப்பதை மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவரும், உலக நாயகனுமான கமல்ஹாசன் மனதார வரவேற்றுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் கூறியதாவது:

தவெகவுக்கு பெரும்பான்மை இல்லாமல் போனாலும்!.. சட்டசபையில் உதயநிதி நக்கல்!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு 108 தொகுதிகள் மட்டுமே கிடைத்ததால் பெரும்பான்மைக்கு தேவையான 10 எம்எல்ஏக்களை காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தை கட்சி மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் கொடுத்தன. அதன் காரணமாகவே தவெக ஆட்சியமைத்து தற்போது விஜய் முதல்வராகவும் அமர்ந்திருக்கிறார்.

குடிதண்ணீர், சாலை மேம்பாடு மற்றும் அடிப்படை வசதிகள்: முதல்வர் ஆலோசனை விரைவில் அதிரடி அறிவிப்புதமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்கள், தமிழகத்தின் அடிப்படை உட்கட்டமைப்புகளை சீரமைப்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வருகிறார். அதன் தொடர்ச்சியாக, இன்று தலைமை செயலகத்தில் குடிநீர் விநியோகம் மற்றும் சாலை மேம்பாட்டுப் பணிகள் குறித்த உயர்மட்ட ஆலோசனை கூட்டத்தை அவர் நடத்தினார்.