  4. Delhi High Court Issues Notice to Arvind Kejriwal and AAP Leaders Over Contempt Case Initiated by Judge Swarana Kanta Sharma
Last Updated : Tuesday, 19 May 2026 (14:29 IST)

அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு நோட்டீஸ்! டெல்லி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அதிரடி உத்தரவு..!

டெல்லிஉயர்நீதிமன்றம்
Publish: Tue, 19 May 2026 (14:28 IST) Updated: Tue, 19 May 2026 (14:29 IST)
டெல்லி மதுபான கொள்கை வழக்கில் தங்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டதாக கூறி, நீதிபதி ஸ்வர்ண காந்தா சர்மாவை அந்த வழக்கிலிருந்து விலகுமாறு ஆம் ஆத்மி கட்சி தலைவர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். மேலும், சமூக ஊடகங்களில் அவருக்கு எதிராக திட்டமிடப்பட்ட அவதூறு பிரச்சாரங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் தன் மீதான அவதூறு என்று குறிப்பிட்ட நீதிபதி சர்மா, ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு எதிராகத் தானாக முன்வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கையை தொடங்கினார்.
 
இதன் தொடர்ச்சியாக, டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் அமர்வு இன்று அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், மணீஷ் சிசோடியா, சஞ்சய் சிங் உள்ளிட்ட ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு தங்களின் பதிலை நான்கு வாரங்களுக்குள் தாக்கல் செய்ய கோரி அதிகாரப்பூர்வ நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது. முன்னதாக, இந்த மதுபான வழக்கில் இருந்து கெஜ்ரிவால் உள்ளிட்ட 22 பேரை நீதிமன்றம் விடுவித்திருந்த நிலையில், சிபிஐ அதற்கு எதிராக உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது.
 
நீதிமன்றத்தின் மாண்பை குறைக்கும் வகையில் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டதே இந்த அவமதிப்பு நடவடிக்கைக்கு காரணமாகும். இதற்கிடையே, ஆம் ஆத்மி தலைவர்களின் தொடர் எதிர்ப்பை தொடர்ந்து, இந்த சிபிஐ மேல்முறையீட்டு வழக்கை வேறு ஒரு புதிய அமர்வுக்கு நீதிபதி ஸ்வர்ண காந்தா சர்மா தற்பொழுது மாற்றியமைத்துள்ளார்.
 
தேமுதிகவை வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றினார்கள் - எடப்பாடி பழனிசாமி மீது சி.வி.சண்முகம் புகார்

தேமுதிகவை வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றினார்கள் - எடப்பாடி பழனிசாமி மீது சி.வி.சண்முகம் புகார்அதிமுக மற்றும் தேமுதிக இடையிலான கூட்டணி முறிவு குறித்து முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான சி.வி.சண்முகம் தெரிவித்துள்ள கருத்துக்கள் தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

ஆபத்தான தெரு நாய்களை கருணைக்கொலை செய்யலாம்: சுப்ரீம் கோர்ட் அனுமதி!

ஆபத்தான தெரு நாய்களை கருணைக்கொலை செய்யலாம்: சுப்ரீம் கோர்ட் அனுமதி!இந்தியாவில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் தெருநாய்களின் அச்சுறுத்தல் மற்றும் நாய் கடி சம்பவங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், உச்ச நீதிமன்றம் இன்று ஒரு மிக முக்கியமான மற்றும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.

தவெகவின் அடுத்த இலக்கு டெல்லி: மாநிலங்களவையில் தடம் பதிக்க தயாராகும் முதலமைச்சர் விஜய்!

தவெகவின் அடுத்த இலக்கு டெல்லி: மாநிலங்களவையில் தடம் பதிக்க தயாராகும் முதலமைச்சர் விஜய்!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளை கைப்பற்றி, முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையில் புதிய வரலாற்று ஆட்சியை அமைத்துள்ள 'தமிழக வெற்றி கழகம்' தற்பொழுது தனது அடுத்த அரசியல் பாய்ச்சலுக்கு தயாராகி வருகிறது. சென்னை கோட்டையை தொடர்ந்து, டெல்லி நாடாளுமன்றத்தின் மாநிலங்களவையிலும்தவெக முதன்முறையாக கால் பதிக்கவுள்ளது.

கட்டணமில்லா பேருந்து வேண்டாம், நேரத்திற்கு வந்தால் போதும்: பேருந்து சேவை குறித்து பெண்மணியின் குமுறல்

கட்டணமில்லா பேருந்து வேண்டாம், நேரத்திற்கு வந்தால் போதும்: பேருந்து சேவை குறித்து பெண்மணியின் குமுறல்தமிழக அரசு மகளிருக்காக அறிமுகப்படுத்திய கட்டணமில்லா பேருந்துப் பயணம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருந்தாலும், தற்போதைய கள நிலவரத்தில் அதன் இயக்க முறைகள் குறித்து பல்வேறு புகார்களும் அதிருப்திகளும் எழ தொடங்கியுள்ளன. அண்மையில் பொதுவெளியில் பெண்மணி ஒருவர் போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகளை நோக்கி வைத்துள்ள கோரிக்கை, சாமானிய மக்களின் அன்றாட பயணத் துயரத்தை படம்பிடித்துக் காட்டும் வகையில் அமைந்துள்ளது.