அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு நோட்டீஸ்! டெல்லி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அதிரடி உத்தரவு..!
டெல்லி மதுபான கொள்கை வழக்கில் தங்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டதாக கூறி, நீதிபதி ஸ்வர்ண காந்தா சர்மாவை அந்த வழக்கிலிருந்து விலகுமாறு ஆம் ஆத்மி கட்சி தலைவர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். மேலும், சமூக ஊடகங்களில் அவருக்கு எதிராக திட்டமிடப்பட்ட அவதூறு பிரச்சாரங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் தன் மீதான அவதூறு என்று குறிப்பிட்ட நீதிபதி சர்மா, ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு எதிராகத் தானாக முன்வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கையை தொடங்கினார்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் அமர்வு இன்று அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், மணீஷ் சிசோடியா, சஞ்சய் சிங் உள்ளிட்ட ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு தங்களின் பதிலை நான்கு வாரங்களுக்குள் தாக்கல் செய்ய கோரி அதிகாரப்பூர்வ நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது. முன்னதாக, இந்த மதுபான வழக்கில் இருந்து கெஜ்ரிவால் உள்ளிட்ட 22 பேரை நீதிமன்றம் விடுவித்திருந்த நிலையில், சிபிஐ அதற்கு எதிராக உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது.
நீதிமன்றத்தின் மாண்பை குறைக்கும் வகையில் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டதே இந்த அவமதிப்பு நடவடிக்கைக்கு காரணமாகும். இதற்கிடையே, ஆம் ஆத்மி தலைவர்களின் தொடர் எதிர்ப்பை தொடர்ந்து, இந்த சிபிஐ மேல்முறையீட்டு வழக்கை வேறு ஒரு புதிய அமர்வுக்கு நீதிபதி ஸ்வர்ண காந்தா சர்மா தற்பொழுது மாற்றியமைத்துள்ளார்.
