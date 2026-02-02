திங்கள், 2 பிப்ரவரி 2026
Written By BALA
திங்கள், 2 பிப்ரவரி 2026 (18:40 IST)

மருத்துவனையில் ஹெச்.ராஜாவை நலம் விசாரித்த ரஜினி!.. வைரல் போட்டோ!...
raja

தமிழக பாஜகவில் உள்ள முக்கிய தலைவர்களில் ஹெச். ராஜாவும் ஒருவர்.. கடந்த பல வருடங்களாகவே பாஜகவுக்கு ஆதரவாக இவர் செயல்பட்டு வருகிறார்..2001ம் வருடம் நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் காரைக்குடி தொகுதியில் எம்எல்ஏவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

திமுகவுக்கு எதிராக தொடர்ந்து கருத்துக்களை தெரிவித்து வருபவர் ஹெச்.ராஜா இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு நடந்த ஒரு தொலைக்காட்சி விவாதத்தில் ஹெச்.ராஜா ஆவேசமாக பேசிக்கொண்டிருந்த போது அவரின் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு உடனே சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்..அவருக்கு பக்கவாதம் ஏற்பட்டிருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தார்கள்..
அவருக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.. இந்நிலையில்,  நடிகர் ரஜினி அப்பல்லோ மருத்துவமனை சென்று ஹெச். ராஜாவை சந்தித்து நலம் விசாரித்திருக்கிறார்.. இது தொடர்பான புகைப்படம் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. ஏற்கனவே தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் மருத்துவமனைக்கு சென்று ஹெச்.ராஜாவை நலம் விசாரித்தது குறிப்பிடத்தக்கது..

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

