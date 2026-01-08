வியாழன், 8 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 8 ஜனவரி 2026 (18:47 IST)

நாங்க நினைச்சிருந்தா விஜய் வெளியவே வந்திருக்க முடியாது!.. ஹெச்.ராஜா ராக்ஸ்....

h raja vijay
நடிகர் விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு இதுவரை தணிக்கை சான்றிதழ் கொடுக்கப்படவில்லை. எனவே நாளை ரிலீஸாகவிருந்த அந்த திரைப்படம் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி ஒத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த சில காட்சிகளுக்கு தணிக்கை அதிகாரிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கிறார்கள்.

ஏற்கனவே சில மாற்றங்களை செய்ய சொல்லி அதை படக்குழு செய்து கொடுத்துவிட்டது. ஆனாலும் மறு தணிக்கை செய்ய வேண்டும்.. மேலும் சிலர் படம் பார்க்க வேண்டும்.. எனவே கால அவகாசம் தேவை என தணிக்கை வாரியத்தின் தரப்பில் நேற்று நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இது தொடர்பான வழக்கின் தீர்ப்பு நாளை காலை 10:30 மணிக்கு வெளியாகியுள்ளது.

ஒருபக்கம் விஜய்க்கு நிறைய ஆதரவுகள் குவிந்து வருகிறது. குறிப்பாக காங்கிரஸ் கட்சி விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. காங்கிரஸ் தேர்தல் வியூக அமைப்பாளர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி. எம்.பி,ஜோதிமணி, மாணிக்கம் தாகூர் போன்றவர்கள் ஏற்கனவே விஜய்க்கு ஆதரவாக பேசியிருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லோரும் பாஜக விஜய்க்கு நெருக்கடி கொடுக்கிறது என சொல்லியிருந்தனர்.

இந்நிலையில் இதுபற்றி செய்தியாளரிடம் கருத்து தெரிவித்த பாஜக பிரமுகர் ஹெச்.ராஜா ‘நாங்கள் நெருக்கடி கொடுக்கணும்னா செப்டம்பர் 27ம் தேதியே கொடுத்திருப்போம். மத்திய அரசு மனிதாபிமானத்தோடு நடந்து கொண்டது.. பாஜக நெருக்கடி கொடுத்திருந்தால் விஜய் வெளியே வந்திருக்கவே முடியாது.. நாங்கள் எப்போதும் ஒருத்தருடைய பலவீனத்தை கையிலெடுடுத்து நெருக்கடி கொடுக்க மாட்டோம்’ என பேசியிருக்கிறார்.

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில்: ஆஃப்லைன் டிக்கெட்டுகள் நிறுத்தம்.. இனி முழுமையாக ஆன்லைன் டிக்கெட் மட்டுமே..!

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில்: ஆஃப்லைன் டிக்கெட்டுகள் நிறுத்தம்.. இனி முழுமையாக ஆன்லைன் டிக்கெட் மட்டுமே..!திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் பக்தர்களுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

விமானங்களில் இனி பவர் பேங்க் எடுத்துச் செல்ல முடியாதா? புதிய கட்டுப்பாடு

விமானங்களில் இனி பவர் பேங்க் எடுத்துச் செல்ல முடியாதா? புதிய கட்டுப்பாடுவிமானப் பயணத்தின்போது பவர் பேங்க் பயன்படுத்துவதற்கு இந்திய விமான போக்குவரத்து இயக்குநரகம் புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.

திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம்.. உச்சநீதிமன்றத்தில் கேவியட் மனு தாக்கல்..!

திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம்.. உச்சநீதிமன்றத்தில் கேவியட் மனு தாக்கல்..!திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவதற்கு அனுமதி அளித்து உயர்நீதிமன்றம் சமீபத்தில் தீர்ப்பளித்தது. இந்த தீர்ப்புக்கு எதிராக தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின.

ரூ. 4.58 கோடியில் கன்னிமாரா நூலகம் புதுப்பிப்பு.. துணை முதல்வர் உதயநிதி திறந்து வைத்தார்..!

ரூ. 4.58 கோடியில் கன்னிமாரா நூலகம் புதுப்பிப்பு.. துணை முதல்வர் உதயநிதி திறந்து வைத்தார்..!சென்னை எழும்பூரில் உள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க கன்னிமாரா பொது நூலகம், ரூ. 4.58 கோடி மதிப்பீட்டில் நவீன முறையில் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதுப்பிக்கப்பட்ட கட்டடத்தை தமிழக துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார்.

ஏகாம்பரநாதர் கோயில் உற்சவர் சிலையில் தங்கமே இல்லை.. ஐஐடி கூறும் அதிர்ச்சி தகவல்..

ஏகாம்பரநாதர் கோயில் உற்சவர் சிலையில் தங்கமே இல்லை.. ஐஐடி கூறும் அதிர்ச்சி தகவல்..காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோவிலில் கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டு செய்யப்பட்ட ஐம்பொன் சிலைகளில் ஒரு கிராம் கூட தங்கம் சேர்க்கப்படவில்லை என்பது தற்போது ஆதாரத்துடன் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com