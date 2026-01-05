திங்கள், 5 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 5 ஜனவரி 2026 (08:45 IST)

பீகாரில் இந்தியா கூட்டணியை முடிச்சிட்டோம், எங்கள் அடுத்த இலக்கு தமிழ்நாடு தான்: அமித்ஷா

பீகாரில் இந்தியா கூட்டணியை முடிச்சிட்டோம், எங்கள் அடுத்த இலக்கு தமிழ்நாடு தான்: அமித்ஷா
புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற பாஜக பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்ற மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் உரையாற்றினார். 
 
பீகாரில் நிதிஷ் குமார் மீண்டும் என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு திரும்பியதை சுட்டிக்காட்டிய அவர், அங்கு இந்தியா கூட்டணிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுவிட்டதாக குறிப்பிட்டார். "பீகாரில் இந்தியா கூட்டணிக்கு முடிவுரை எழுதியாச்சு.. எங்களது அடுத்த இலக்கு தமிழ்நாடு தான்" என்று முழங்கிய அவர், தமிழகத்தில் வரவிருக்கும் தேர்தலில் வலுவான என்.டி.ஏ கூட்டணியை அமைப்போம் என உறுதிபட தெரிவித்தார்.
 
தமிழகத்தில் நிலவும் குடும்ப அரசியலுக்கும் ஊழலுக்கும் எதிராக மக்கள் மாற்றத்தை விரும்புவதாக குறிப்பிட்ட அமித்ஷா, வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் என்.டி.ஏ கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெறும் என கணித்துள்ளார்.
 
பீகாரைத் தொடர்ந்து தமிழகத்திலும் எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டணி சிதறும் என்பதை மறைமுகமாக உணர்த்திய அவரது பேச்சு, தமிழக அரசியல் வட்டாரங்களில் விவாதங்களை கிளப்பியுள்ளது. 
 
Edited by Siva

விஜய் ஆசை நிராசைதான்!.. தவெகவுக்கு இருக்கு!.. ராஜேந்திர பாலாஜி ஆவேசம்!..

விஜய் ஆசை நிராசைதான்!.. தவெகவுக்கு இருக்கு!.. ராஜேந்திர பாலாஜி ஆவேசம்!..நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கிய போது விஜய் தனியாக தேர்தலில் போட்டியிடுவாரா?

தவெக கூட்டணிக்கு யாரெல்லாம் வராங்க?!.. செங்கோட்டையன் சொல்லிட்டாரே!...

தவெக கூட்டணிக்கு யாரெல்லாம் வராங்க?!.. செங்கோட்டையன் சொல்லிட்டாரே!...நடிகர் விஜய் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கினார்.

டிடிவி தினகரன், ஓபிஎஸ் இருவரையும் விஜய் கூட்டணியில் சேர்க்க தயங்குவது ஏன்? பரபரப்பு தகவல்..!

டிடிவி தினகரன், ஓபிஎஸ் இருவரையும் விஜய் கூட்டணியில் சேர்க்க தயங்குவது ஏன்? பரபரப்பு தகவல்..!அதிமுகவில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்ட ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் ஆகிய இருவரும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் கூட்டணி அமைக்கத் தீவிர முயற்சி எடுத்து வருகின்றனர். இருப்பினும், விஜய் தரப்பிலிருந்து இந்த விஷயத்தில் ஒருவித தயக்கம் நீடிப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது.

2022 முதல் 2026 வைர!.. தமிழக அரசு கொடுத்த பொங்கல் பரிசின் விபரம்!....

2022 முதல் 2026 வைர!.. தமிழக அரசு கொடுத்த பொங்கல் பரிசின் விபரம்!....தமிழகத்தில் உள்ள ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசாக திமுக எவ்வளவு பணம் கொடுக்கப் போகிறது என்கிற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடம் இருந்தது.

விஜய் பிரிக்கும் திமுக ஓட்டால் அதிமுகவுக்கு லாபமா? எடப்பாடியார் மீண்டும் முதல்வரா?

விஜய் பிரிக்கும் திமுக ஓட்டால் அதிமுகவுக்கு லாபமா? எடப்பாடியார் மீண்டும் முதல்வரா?சமீபத்திய அரசியல் ஆய்வுகளின்படி, விஜய்யின் வருகை குறிப்பாக ஆளுங்கட்சியான திமுகவின் வாக்கு வங்கியில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com