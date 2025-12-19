வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025 (09:59 IST)

ஈரோட்டில் விஜய்.. திருப்பூரில் அண்ணாமலை.. திமுக அரசுக்கு இரட்டை நெருக்கடியா?

annamalai
ஈரோடு பொதுக்கூட்டத்தில் விஜய் ஆற்றிய உரையில் திமுக-வை "தீய சக்தி" என்று நேரடியாக சாடியது, அந்த பெயரால் திமுக-வை நீண்டகாலமாக விமர்சித்து வந்த எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் ஜெயலலிதாவின் பாணியை நினைவுபடுத்தியது.  இதற்கு மாற்றாக தனது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை "தூய சக்தி" என்று அவர் அடையாளப்படுத்தியுள்ளார். 
 
இந்நிலையில் நீண்ட நாட்களாக பதுங்கியிருந்த பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை, இப்போது மீண்டும் களத்தில் அதிரடியாக குதித்துள்ளார். திருப்பூரில் குப்பைகளை குடியிருப்பு பகுதிகளில் கொட்டுவதற்கு எதிராக அவர் நடத்திய போராட்டம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
 
"மக்களைக் கைது செய்ய வருபவர்களை நான் பார்த்து கொள்கிறேன்; நாளையிலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் புதுசு புதுசாக போராட்டங்களை செய்வோம்" என்று அவர் விடுத்த எச்சரிக்கை, பாஜக தொண்டர்களிடையே பெரும் வீரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
கஞ்சா மற்றும் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் சுதந்திரமாக நடமாடும் நிலையில், மக்களுக்காக அறவழியில் போராடுபவர்களை கைது செய்வது ஏன் என்று அவர் எழுப்பிய கேள்வி ஆளுங்கட்சிக்கு சங்கடத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
ஒரு பக்கம் விஜய்யின் ஈரோட்டு முழக்கமும், இன்னொருபுறம் அண்ணாமலையின் திருப்பூர் கள போராட்டமும் திமுக-விற்கு இரட்டை சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது.
 
Edited by Siva

களத்தில் அவர்தான் இல்லை.. விஜய் அவரையே சொல்லி கொள்கிறார் என நினைக்கிறேன்: தமிழிசை

களத்தில் அவர்தான் இல்லை.. விஜய் அவரையே சொல்லி கொள்கிறார் என நினைக்கிறேன்: தமிழிசைதமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் நேற்று ஈரோட்டில் பேசும் போது, "2026 தேர்தல் களத்தில் இல்லாதவர்களையும், களத்துக்கு சம்பந்தமே இல்லாதவர்களையும் நாங்கள் எதிர்க்க மாட்டோம்; அது எங்கள் ஐடியா இல்லை" என்று விமர்சனம் செய்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திமுகவை மட்டும் எதிர்த்தால் போதுமா? இன்னும் பிரச்சாரம் வீரியமாக விஜய் என்ன செய்ய வேண்டும்?

திமுகவை மட்டும் எதிர்த்தால் போதுமா? இன்னும் பிரச்சாரம் வீரியமாக விஜய் என்ன செய்ய வேண்டும்?தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கிய விஜய்யின் பாய்ச்சல் ஈரோடு கூட்டத்தின் மூலம் அடுத்த கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இக்கூட்டத்தில் விஜய் ஆற்றிய ஆவேசமான உரை, அவர் ஒரு நேரடி மோதலுக்கு தயாராகிவிட்டதை உணர்த்துகிறது.

ஜெயலலிதா பாணியிலான மேடை பேச்சு.. தொண்டருக்கு விஜய்யின் அன்புக்கட்டளை..!

ஜெயலலிதா பாணியிலான மேடை பேச்சு.. தொண்டருக்கு விஜய்யின் அன்புக்கட்டளை..!நேற்று நடந்த ஈரோடு தவெக மாநாட்டில் விஜய்யின் பேச்சு முறை மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் பாணியை நினைவுபடுத்தியது. "செய்வீர்களா? சொன்னார்களே செய்தார்களா?" என்பது போன்ற கேள்விகளை கேட்டுவிட்டு, மக்கள் பதிலளிப்பதற்காக சிறிது இடைவெளி விட்டுப் பேசுவது ஆடியன்ஸை நேரடியாகக் கனெக்ட் செய்தது.

செங்கோட்டையனுக்கு விஜய் வைத்த எக்ஸாம்: பாஸா? ஃபெயிலா?

செங்கோட்டையனுக்கு விஜய் வைத்த எக்ஸாம்: பாஸா? ஃபெயிலா?அதிமுகவின் கோட்டையான ஈரோட்டில், எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் முரண்பட்டு தவெக-வில் இணைந்த செங்கோட்டையன், தவெகவின் ஈரோடு மாநாட்டு விழாவை முன்னின்று நடத்தினார். ஈரோடு மாவட்டத்தில் தனக்கு இருக்கும் தனிப்பட்ட செல்வாக்கை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்த அவர், ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டத்தை திரட்டி விஜய்யின் நம்பிக்கையைப் பெற்றுள்ளார்.

ஈரோடில் விஜய்யின் எழுச்சி: செங்கோட்டையன் வியூகம் பலித்ததா?

ஈரோடில் விஜய்யின் எழுச்சி: செங்கோட்டையன் வியூகம் பலித்ததா?தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், கரூர் துயர சம்பவத்திற்கு பிறகு சுமார் 82 நாட்கள் கழித்து ஈரோட்டில் தனது பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com