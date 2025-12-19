அடுத்த ஆண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுமா? பங்குச்சந்தையில் தாக்கம் இருக்காதே..!
மத்திய பட்ஜெட் வழக்கமாக பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்படும். ஆனால், 2026-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை வருவதால், பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் தேதியில் மாற்றம் இருக்குமா என்ற விவாதம் எழுந்துள்ளது.
2017-ஆம் ஆண்டு முதல் பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் முறையை அருண் ஜெட்லி அறிமுகப்படுத்தினார். அதற்கு முன்பு பிப்ரவரி கடைசி நாளில் மாலை 5 மணிக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்ட நடைமுறையை வாஜ்பாய் அரசு காலை 11 மணிக்கு மாற்றியது.
இந்திய வரலாற்றில் யஷ்வந்த் சின்ஹா மட்டுமே ஒருமுறை ஞாயிற்றுக்கிழமை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்துள்ளார். பொதுவாக விடுமுறை நாட்களில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டால், பங்குச் சந்தை எதிர்வினையாற்ற முடியாது என்பதால் மத்திய அரசு இது குறித்து ஆலோசிக்கும்.
2026 பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி குரு ரவிதாஸ் ஜெயந்தி விழாவும் வருவதால், பட்ஜெட் அன்றைய தினமே தாக்கல் செய்யப்படுமா அல்லது பிப்ரவரி 2-ஆம் தேதிக்கு மாற்றப்படுமா என்பதை மத்திய அமைச்சரவை இன்னும் உறுதி செய்யவில்லை.
தற்போது 2026-27 நிதிநிலை அறிக்கைக்கான தயாரிப்பு பணிகளில் நிதியமைச்சகம் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது.
