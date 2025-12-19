வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025 (13:13 IST)

அடுத்த ஆண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுமா? பங்குச்சந்தையில் தாக்கம் இருக்காதே..!

அடுத்த ஆண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுமா? பங்குச்சந்தையில் தாக்கம் இருக்காதே..!
மத்திய பட்ஜெட் வழக்கமாக பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்படும். ஆனால், 2026-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை வருவதால், பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் தேதியில் மாற்றம் இருக்குமா என்ற விவாதம் எழுந்துள்ளது. 
 
2017-ஆம் ஆண்டு முதல் பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் முறையை அருண் ஜெட்லி அறிமுகப்படுத்தினார். அதற்கு முன்பு பிப்ரவரி கடைசி நாளில் மாலை 5 மணிக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்ட நடைமுறையை வாஜ்பாய் அரசு காலை 11 மணிக்கு மாற்றியது.
 
இந்திய வரலாற்றில் யஷ்வந்த் சின்ஹா மட்டுமே ஒருமுறை ஞாயிற்றுக்கிழமை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்துள்ளார். பொதுவாக விடுமுறை நாட்களில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டால், பங்குச் சந்தை எதிர்வினையாற்ற முடியாது என்பதால் மத்திய அரசு இது குறித்து ஆலோசிக்கும். 
 
2026 பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி குரு ரவிதாஸ் ஜெயந்தி விழாவும் வருவதால், பட்ஜெட் அன்றைய தினமே தாக்கல் செய்யப்படுமா அல்லது பிப்ரவரி 2-ஆம் தேதிக்கு மாற்றப்படுமா என்பதை மத்திய அமைச்சரவை இன்னும் உறுதி செய்யவில்லை. 
 
தற்போது 2026-27 நிதிநிலை அறிக்கைக்கான தயாரிப்பு பணிகளில் நிதியமைச்சகம் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் மதப்பிரச்சினை அல்ல, அதிகார வர்க்கத்தின் 'ஈகோ' பிரச்சினை: தமிழிசை

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் மதப்பிரச்சினை அல்ல, அதிகார வர்க்கத்தின் 'ஈகோ' பிரச்சினை: தமிழிசைகோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் என்பது மதப்பிரச்சினை அல்ல, அது அதிகார வர்க்கத்தின் 'ஈகோ' பிரச்சினை என்று விமர்சித்தார்.

20 ஆண்டுகளாக ஏழைகளின் வாழ்வாதாரம்: ஒரே இரவில் அழித்துவிட்டது மோடி அரசு: ராகுல் காந்தி

20 ஆண்டுகளாக ஏழைகளின் வாழ்வாதாரம்: ஒரே இரவில் அழித்துவிட்டது மோடி அரசு: ராகுல் காந்திமகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி சட்டத்திற்கு மாற்றாக கொண்டுவரப்பட்டுள்ள ‘விபி-ஜி ராம் ஜி’ மசோதாவிற்கு மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். கடந்த 20 ஆண்டுகளாக கிராமப்புற ஏழைகளின் வாழ்வாதாரமாக விளங்கிய 100 நாள் வேலை திட்டத்தை மோடி அரசு ஒரே இரவில் அழித்துவிட்டதாக அவர் சாடியுள்ளார்.

டெலிவரி செயலிகளில் இருந்து வெளியேற முடிவு செய்யும் உணவகங்கள்: என்ன காரணம்?

டெலிவரி செயலிகளில் இருந்து வெளியேற முடிவு செய்யும் உணவகங்கள்: என்ன காரணம்?இந்தியாவின் உணவு பொருளாதாரத்தில் ஆன்லைன் டெலிவரி செயலிகள் முக்கிய பங்கு வகித்தாலும், உணவக உரிமையாளர்களிடையே அதிருப்தி அதிகரித்து வருகிறது.

புர்கா அணியாத மனைவியை சுட்டுக்கொன்ற கணவன்.. 2 மகள்களும் கொலை..!

புர்கா அணியாத மனைவியை சுட்டுக்கொன்ற கணவன்.. 2 மகள்களும் கொலை..!உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் ஷாம்லியில், புர்கா அணியாத விவகாரத்தில் தனது மனைவி மற்றும் இரண்டு மகள்களை கொடூரமாக கொலை செய்த ஃபாரூக் என்ற நபரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

சவுதியில் பிச்சையெடுத்த 24000 பாகிஸ்தான் பிச்சைக்காரர்கள்.. நாடு கடத்தப்பட்டதால் பரபரப்பு..!

சவுதியில் பிச்சையெடுத்த 24000 பாகிஸ்தான் பிச்சைக்காரர்கள்.. நாடு கடத்தப்பட்டதால் பரபரப்பு..!சவூதி அரேபியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய நாடுகள் பாகிஸ்தானியர்களுக்கு விசா வழங்குவதில் கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளன. இந்த ஆண்டு மட்டும் பிச்சையெடுத்த புகாரில் 24,000 பாகிஸ்தானியர்களை சவூதி அரேபியா நாடு கடத்தியுள்ளது. சுற்றுலா மற்றும் உம்ரா விசாக்களை பயன்படுத்தி புனித தலங்களான மக்கா மற்றும் மதினாவில் திட்டமிடப்பட்ட முறையில் பிச்சையெடுக்கும் கும்பல்கள் அதிகரித்துள்ளதே இதற்கு காரணம்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com